“Convoy de la libertad”: ¿Por qué se desataron las protestas antivacunas en Canadá?

Tal como sucede en diferentes países de Europa (y también en México), este fin de semana miles de personas tomaron las calles en Canadá para protestar contra las restricciones por COVID-19. Y es que las movilizaciones antivacunas encontraron en una imposición a camioneros transfronterizos el pretexto perfecto para “luchar por la libertad”.

Resulta que el gobierno encabezado por Justin Trudeau se puso de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para implementar una nueva restricción. Todos los camioneros comerciales que cruzan la frontera entre ambos países debían, sí o sí, estar vacunados contra COVID-19. La medida entró en vigor el 14 de enero.

Pero pues no, no todos los que conforman ese gremio estuvieron de acuerdo con que la vacunación fuera obligatoria y decidieron manifestar su desacuerdo. Eso originó una protesta que ya se conoce como “Convoy de la libertad”, pues cientos de camioneros usaron sus unidades parra recorrer el país hasta la capital, Ottawa, en busca de que esa medida sea desechada.

Y como ya te podrás imaginar, a todos los antivacunas no les tienen que decir dos veces que hay protesta para que se unan de inmediato a la causa. Entonces, a medida que pasaron los días y se recorrieron kilómetros, miles más se unieron al convoy hasta que éste finalmente llegó a la capital de Canadá.

Las fotos y videos de lo masivas que son las protestas antivacunas no dejan duda de que es un importante número de personas el que se solidarizó con los camioneros. Los alrededores del Parlamento de Canadá están totalmente ocupados por los manifestantes y la idea es no dejar Ottawa hasta que se revierta la obligación de vacunarse.

We are in the capital witnessing history. My estimate is around 20 to 30,000 people are here right now, and the rear end of the convoy has still not made it in to the city. Huge majority of Canadians support this cause. pic.twitter.com/nBBccadHfN

— Keean Bexte (@TheRealKeean) January 29, 2022