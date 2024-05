Monterrey ha sido tendencia no sólo por el partido de cuartos de final entre Rayados y Tigres. Los debates también han sido protagonistas… aunque no en el mejor sentido y si no nos creen, nada más échenle un ojo a la tanda de videos del debate entre candidatos y candidata a esta alcaldía regia.

Sí, estamos hablando del debate que organizó El Norte bajo el nombre de Encuentro Ciudadano por la alcaldía de Monterrey, que tenía como objetivo que los candidatos y las candidatas compartieran en corto —y en un cara a cara— sus propuestas.

Foto: El Norte

Peeeeeero, las risas no faltaron. La cosa se puso rara y nos regaló un par de videos de las intervenciones de los candidatos y la candidata que parecían de stand up.

Muchas risas en el show de stand upDIGO del debate de Monterrey

El debate por la alcaldía de Monterrey se llevó a cabo el 14 de mayo con la participación de los candidatos punteros de una encuesta de El Norte.

Se trató de nada más y nada menos de Patricio Zambrano —mejor conocido en la tele como el Pato Zambrano— del partido Vida Nuevo León.

Aquí Krusty el payaso en su rutina de stand up. Foto: FOX

Adalberto Madero de Esperanza Social. Adrián de la Garza del PRI, PAN y PRD. Mauricio Cantú de Morena y Mariana Rodríguez de Movimiento Ciudadano, quienes en una hora y media discutieron presentando sus propuestas ante el público regio —y los consejeros editoriales de El Norte que calificarían las intervenciones-

La idea de este debate era evitar los aplausos en las respuestas de los candidatos y la candidata… aunque hubo muchas risas. Se usó una alarma de despertador y un sonidito peculiar estilo Jeopardy! Van los videos.

¿El candidato de Morena sabe cuánto cuesta el kilo de tortilla?

Pues… ora sí que Mauricio Cantú o no sabía cuánto cuesta el kilo de tortilla o se le fue. Todo esto porque Adalberto Madero le preguntó el precio para ver si deveras el morenista es el candidato del pueblo.

La respuesta del candidato de Morena a la alcaldía de Monterrey fue: “el kilo de tortilla… fluctúa… y la meta es a 7 pesos”.

Cantú tampoco supo el precio del kilo de frijol y sí, todo pasó en medio de las risas del público. Acá el video, córrela, Furcio:

? A Mauricio Cantú de Morena nada más le faltó decir, “no soy la señora de la casa”. Con eso de la tortilla fluctúa en los $7 #DebateMonterrey pic.twitter.com/9ndqI8CfSH May 15, 2024

“Pato, ya madura, por favor”

En el tú a tú Adalberto Madero aprovechó para decirle a Patricio Zambrano que madurara, después de que el Pato le cediera su minuto de participación.

?️?El debate de Monterrey es otro nivel?.



Parece show cómico…



Así el intercambio entre el Patro Zambrano y Adalberto Madero. pic.twitter.com/Cj4VfmIvKS — Juan Ortiz ?️?‍? (@Juan_OrtizMX) May 15, 2024

“A Mariana le admiro…“

Luego a Adrián de la Garza la preguntaron qué podría admirar de Mariana Rodríguez y la respuesta fue: “Es entonada, yo canto muy mal pero sé resolver”.

LE PREGUNTAN A @AdrianDeLaGarza qué le podría admirar a Mariana …

“Es entonada, yo canto muy mal pero SE RESOLVER” ZAZ! #Debate pic.twitter.com/wjMaHZmfEJ — Claudia Ferriño (@ferrinoNoticias) May 15, 2024

“¿Qué es ESO?”

De rutina del ‘Chavo del 8’ este otro momento del debate por la alcaldía de Monterrey cuando Mariana Rodríguez le preguntó a Adalberto Madero “¿Qué es ESO”.

Grillitos. Un momento para pensar hasta que le dicen a Madero que la pregunta a se refiere a su partido: Esperanza Social… ESO.

?️?"Maderito, ¿que es ESO?", dice Mariana Rodríguez.



"¿Cuál eso?", se pregunta Adalberto a sí mismo.



"ESO, tu partido (Esperanza Social)", le aclaran.



"Aaaaah!"#EncuentroElNorte, el show. pic.twitter.com/2t5EPvJxtd — Juan Ortiz ?️?‍? (@Juan_OrtizMX) May 15, 2024

Un momento para disociarse…

En una dinámica para responder a bote pronto le preguntaron a Zambrano de su mayor fracaso. Corte a: después de un intento de choro dijo “no lo encuentro”. Pueden topar el momento de oso de este debate en el 1’19´06.

El pilón

También en el bote pronto le preguntaron a Mariana Rodríguez qué admiraba de Adrián de la Garza y… salió esta joya:

Cuando Adrián de la Garza y Mariana Rodríguez dijeron qué admiraban el uno del otro en el debate regio. En mayo de 2024: pic.twitter.com/2MkBhIl0k0 — Momentos Surreales de la Política Mexicana ?? (@momentos_polmex) May 15, 2024

El debate por la alcaldía de Monterrey se suma al almanaque electoral de los osos tal cual le pasó a los dos debates por San Pedro Garza García e incluso otros chilangos y estatales. Ouch.

Te puede interesar