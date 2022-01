Ganó Cuitláhuac: Desaparece comisión que investigaría abuso de poder en Veracruz

Impulsada por Ricardo Monreal, esta Comisión nació a partir de la detención del director de la Junta de Coordinación Política del Senado (JUCOPO), José Manuel del Río… y de ahí le llegaron 90 casos de abuso de poder en Veracruz. Sin embargo, “ya fue”.

¿Porrrrrrrrr? Pues, por increíble que les parezca a unos (aunque a otros ya ni les cae de novedad), por diferencias al interior de la bancada de Morena. Así lo dio a conocer el senador Ricardo Monreal, quien acaba esta aventura con un pleito cantado con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García (defendido por AMLO, por cierto).

“Hoy no tengo el grupo conmigo completo. Lo que busco es hacer caso a un grupo de mi propia bancada que no está de acuerdo con la comisión. No puedo actuar de manera prepotente”, señaló Monreal al dar a conocer la disolución de la comisión especial que se había formado para la investigación de actos de ilegalidad en Veracruz.

De acuerdo con Ricardo Monreal, los más de 90 casos que le llegaron a dicha comisión (buen número, tomando el poco tiempo que estuvo con vida) serán turnados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como a una comisión de Gobernación que (según) se encargará de darles seguimiento.

La disolución de esta comisión se da horas después de que el senador que se encargaba de su presidencia, Dante Delgado, renunció, acusando a Morena no sólo de la previsible desaparición del grupo de investigación, sino de proteger a un gobernador criminal, o sea, Cuitláhuac García… por su parte, éste celebró la renuncia de Dante como signo de que ya había ganado el pleito. “Ya se están echando para atrás”, dijo.

“Como lo había dicho, es una comisión del Senado ilegal, y ahora se están echando para atrás, eso es lo obvio. Y queda claro que se están echando para atrás de un acto ilegal, y como sabía, porque ya los conozco, documenté el acto ilegal”, señaló Cuitláhuac García.

Ricardo Monreal advirtió que seguirá con la defensa de José Manuel del Río Virgen, pero lo hará de manera individual, reconociendo que muy coordinador de la bancada de Morena y todo, pero ya vio para dónde está jalando la bola. “Debo reconocer que hay diferencias y hoy no me acompañaron todos a una decisión definitiva”.