Lo que necesitas saber: Aunque los buques que actualmente posee EStados Unidos fueron construidos en otros países, Trump asegura que estos serán de manofactura americana.

Esa pin%&/e necesidad de los políticos de ponerle su nombre a cuanta cosa se les ocurra, Donald Trump la está llevando a niveles delirantes. Ya lo hizo cambiándole el nombre al Kennedy Center (ahora llamado Trump-Kennedy Center), por ahí hay la propuesta de dedicarle el nuevo estadio de los Commanders… y, ahora, hasta buques de guerra llevaran su apelativo…

Buques “Clase Trump” serán 100 veces más potentes que los actuales

Pues sí, este 22 de diciembre, Donald Trump anunció la construcción de nuevos buques de guerra para la Marina de Estados Unidos y, ya que serán más grandes, más potentes y más poderosos, no ve cuál otro nombre les podría quedar (y Melania desde su casa diciendo “sí, cómo no”)… deben llamarse buques “Clase Trump”.

Los buques “clase Trump” serán 100 veces más potentes y rápidos que los actuales que usa la marina estadounidense, aseguró el presidente de Estados Unidos con esa desconexión de la realidad que lo caracteriza.

Trump anunciando Buques “Clase Trump” / Captura de pantalla

Según el presidente Trump, la construcción de los buques “Clase Trump” comenzará sólo con una pequeña probadita: dos unidades… pero espérense, porque se ampliará hasta 20… o quizás 25.

Trump está pasando por fase narcisista, señalan especialistas

“Nuestros adversarios sabrán que, cuando el USS Defiant de la ‘Clase Trump’ aparezca en el horizonte, la victoria estadounidense en el mar será inevitable”, advirtió haciéndole segunda al alucín de Trump, John Phelan…el secretario de la Maria de Estados Unidos.

Buques Clase Trump / Captura de pantalla

De acuerdo con The Guardian, es evidente que Trump está pasando por una fase narcisista. Además de los ejemplos que les pusimos al inicio de esta cotorrona nota, está el hecho de que renombró al Instituto de la Paz de Estados Unidos con su nombre… y bueno, pues hasta hizo que la FIFA lo nombrará campeón de la paz. Delirante.