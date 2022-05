El cuidado de la Tierra está ligado al de su biodiversidad. Se puede comenzar por reavivar la fascinación por las plantas del mundo.

Con frecuencia, la crisis ambiental actual se piensa en términos enormes. Ya sea el viraje de industrias completas que transiten hacia el uso de energías renovables. O el calentamiento global que se acerca peligrosamente a pasar el objetivo de 1.5ºC en relación con tiempos preindustriales. Así como la extinción masiva de especies. O la reconfiguración completa de la economía para adoptar modelos circulares de reducción, reutilización y reciclaje. Sin embargo, en medio de escenarios catastróficos, se hace a un lado lo más pequeño y natural, como son las plantas.

Incluso en paisajes casi completamente urbanos, las plantas son parte de la escenografía de nuestras actividades cotidianas. Nuestros hogares suelen estar adornados con al menos una o dos de ellas. En las calles estamos en contacto constante de árboles. Visitas a parques o bosques van más allá de ver verde por todos lados, ayudan a tranquilizarnos y armonizarnos en un mundo de perpetuo estrés, ansiedad y estímulos audiovisuales. Vaya, hasta cuando jugamos futbol estamos en contacto con ellas. Y buena parte de nuestros alimentos vienen de sus frutos y semillas.

La fascinación por las plantas tiene que ver con su estética y color, sin duda. Pero lo cierto es que las plantas también son las encargadas de mantener habitable la atmósfera terrestre. En el proceso de fotosíntesis, por ejemplo, absorben dióxido de carbono del ambiente y producen oxígeno. Por cierto, vale la pena mencionar lo obvio. Sin oxígeno no podríamos respirar y nuestras células no llevarían a cabo adecuadamente sus funciones.

No obstante lo anterior, los ritmos a los que se deforesta el planeta son vertiginosos. La FAO calcula que se pierden cerca de 10 millones de hectáreas de bosque al año en todo el mundo. Y con frecuencia olvidamos la importancia de las plantas en el mundo.

Día Internacional de la Fascinación de las Plantas

Las plantas son importantes para que la vida florezca. Y la ciencia detrás de ellas es espectacular; desde sus procesos biológicos internos hasta el papel que desempeñan en el equilibrio de ecosistemas enteros. Quizá por ello es que las damos por sentado con tanta frecuencia. Como dicen los clásicos, la familiaridad engendra desprecio. Pero no hay razón alguna para no prestar atención y cuidado a uno de los pilares más fundamentales de nuestra Tierra.

Con todo lo anterior en consideración, en 2012 la Organización Europea de la Ciencia de las Plantas propuso el Día Internacional de la Fascinación de las Plantas. Se celebra cada 18 de mayo desde entonces. Y la idea es que entusiastas y curiosos por igual presten un poco más de atención a las plantas; las que están a su alrededor; aquellas que más bien son exóticas; su importancia en el agregado de las cosas, así como en la agricultura y producción sostenible de alimentos.

Foto: Pixabay

El foco central del Día Internacional de la Fascinación de las Plantas es la comunicación. Dar a conocer su relevancia y hacer asequible el conocimiento detrás de ellas, ya sea milenario o científico. Sin embargo, lo más importante de un día como éste es ayudarnos a voltear a ver lo pequeño, los detalles, todo aquello que damos por sentado por estar acostumbrados. Se trata de una invitación a fascinarnos por la vida. Para tratar de entenderla mejor. Y, por supuesto, aprender a cuidarla con más vehemencia.

No se trata de un día internacional para cambiarlo todo. Ni mucho menos de uno que sirva como bandera militante. Simplemente es una propuesta por reencantar el mundo. Situar a las plantas en el lugar que se merecen en nuestro imaginario colectivo.

Proteger la biodiversidad

En todo el mundo hay cerca de 500,000 especies distintas de plantas. Y aún existe una gran variedad de tipos que se desconocen. De acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en México conviven entre 18,000 y 30,000 especies distintas, de las que más de 10,000 son endémicas. Es decir, son propias de la geografía de nuestro país. La mayoría se encuentra en zonas áridas o semiáridas. Y estos números hacen de México el tercer país con más especies de plantas endémicas a nivel mundial. Con cada una de ellas cumpliendo funciones distintas en diversos ecosistemas en territorio mexicano.

El Día Internacional de la Fascinación de las Plantas se encabalga a otra fecha especial para reconocer la importancia de la variedad de especies en el mundo. El próximo domingo, 22 de mayo, se conmemora el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Se trata de una ocasión para reconocer el abanico completo de especies que hay en el planeta y la necesidad de la labor para tomar conciencia sobre su preservación.

De acuerdo al Living Planet Report del World Wild Fund for Nature, entre 1970 y 2020 se ha perdido en promedio 68% de las especies de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios del mundo. Paralelamente, según estimaciones del reporte The State of the World’s Plants and Fungi de los Royal Botanic Gardens, cerca de 39.4% de las especies de plantas del planeta se encuentran al borde de la extinción.

Foto: Pixabay

Así pues, el tema no es menor. El cuidado de la Tierra está estrechamente ligado al de su biodiversidad. Bien haríamos en reconocer su importancia. Tal vez comenzando por reencontrar y reavivar la fascinación por las plantas del mundo.