¿Qué significa la bandera roja que Irán izó en la mezquita de Jamkaran?

La televisión iraní transmitió un video donde se observa el momento en que, por primera vez en la historia, una bandera roja es izada sobre la cúpula de la Mezquita de Jamkaran, una de las más importantes en Irán, ubicada en la ciudad de Qom.

Rápidamente se desataron varios comentarios tanto en redes sociales como en diferentes medios de comunicación: mientras unos hablan de una declaración oficial de guerra, otros piden que le bajemos al dramatismo pues únicamente se trata de una señal de luto. ¿Qué significa realmente la bandera roja que Irán izó en la mezquita de Jamkaran?

First Time In The History, Red Flag Unfurled Over The Holy Dome Of Jamkarān Mosque, Qom Iran.

Red Flag: A Symbol Of Severe Battle To Come.#Qaseemsulaimani#قاسم_سليماني pic.twitter.com/B1mcePk4Ri

