“Este es el mundo que nos están dejando”: El mensaje de Greta Thunberg tras incendio en ducto de Pemex

La mañana de este viernes se registró una fuga de gas en un ducto submarino de Pemex y las imágenes de ese suceso le dieron la vuelta al mundo. La misma Greta Thunberg supo de lo ocurrido y lanzó un mensaje a los líderes del planeta a propósito de ello.

A través de su cuenta de Twitter, Greta Thunberg compartió uno de los videos más impactantes que dejó la presencia de fuego en el mar a raíz del incendio reportado (y posteriormente controlado) por Petróleos Mexicanos.

Y sí, junto con el video, la activista del clima más famosa del mundo compartió un mensaje para expresar lo que piensa sobre las plataformas petroleras y otras instalaciones de energías no renovables —y también sobre los líderes políticos de los países donde se siguen abriendo este tipo de lugares—.

“Las personas en el poder se llaman a sí mismos ‘líderes climáticos’, mientras abren nuevos campos petroleros, oleoductos y plantas de energía de carbón, otorgando nuevas licencias para explorar futuros sitios de perforación petrolera. Este es el mundo que nos están dejando“, escribió Greta Thunberg a raíz del incendio de Pemex.

Meanwhile the people in power call themselves “climate leaders” as they open up new oilfields, pipelines and coal power plants – granting new oil licenses exploring future oil drilling sites.

This is the world they are leaving for us. https://t.co/4hQ8nm11Fd

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 3, 2021