Algunos estarán de acuerdo, otros muchos dirán que son patadas de ahogado tras ver el Zócalo completamente lleno de opositores. El caso es que, para Morena, lo de ayer en la marcha del INE fue sólo una muestra de cómo la derecha ha llegado a manipular el contenido del llamado “Plan B” de la reforma electoral propuesta por AMLO.

Luego del evento en el Zócalo en el que se reunieron miles de críticos de AMLO (diiicen que 500 mil), Morena difundió un video en sus redes en el que pone en evidencia que no fueron pocos los manifestantes que ni tenían ni idea de para qué salieron a las calles ayer, domingo 26 de febrero. Al menos, en lo relativo al “Plan B” de la mentada reforma.

¿Cuántas personas fueron al Zócalo durante la Marcha del INE? // Foto: Cuartoscuro

Estoy “salvando la democracia”, dice uno de los manifestantes que acudieron al Zócalo a defender al INE. “¿Y por qué usted está en contra del Plan B?”, le preguntan los de Morena… “Pues porque atenta contra la democracia”, responde el tipo enfundado en la playerita rosa que les fue solicitada a los asistentes a la marcha.

“El INE es de los sistemas más baratos que hay en el mundo”, dice una de las asistentes… para luego inmediatamente ser contradicha por uno de sus compañeros de batalla: “Es ridículo que sí, sí cuesta mucho [el INE] (…) No estoy hablando mal de la gente, pero una gente que tiene primaria, ¿cómo va a llenar un acta si no tiene una asesoría?… y quieren quitar a los asesores, es ridículo”, acusó el entrevistado que dice hacer sido funcionario de casilla y, pese a su maestría y doctorado, halló muy difícil llenar las actas electorales.

Morena acusa que quienes llenaron el zócalo de la CDMX están desinformados del contenido del Plan B de la reforma electoral / Captura de pantalla

En fin, en el video de Morena, los entrevistados a la marcha para defender al INE acusan que AMLO quiere disolver las alianzas de partidos y defienden los sueldazos de los consejeros del INE. No lo ven mal: “si está en la ley y le toca, le toca”.

¿Y qué plantea el “Plan B” de la reforma electoral de AMLO?

Aunque sí es una reforma que puede llegar a causar escalofríos, nada de lo que señalaron los manifestantes está en el “Plan B”. Lo que destaca es la eliminación de la cláusula de “vida eterna” de los partidos (con la cual los partidos en coalición se iban a repartir los votos para evitar perder su registro), así como la “reestructuración” del INE… más no su desaparición… según.

Lo anterior, aunque no es cosa de nada, inicialmente fue motivo de cábula de parte de la oposición… que ni “plan a”, ni “b”, si acaso “plan c”, decían. No fue hasta que un comité del INE le echó una revisada y notó sus alcances, que la oposición se montó en la emblemática frase “el INE no se toca”.

A grandes rasgos, según el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, el “Plan B” hasta podría poner en riesgo las elecciones del 2024 por afectar la estructura territorial del INE, darle en la torre a la integridad del padrón electoral y desmantelar por completo el servicio profesional electoral. Además, pone en riesgo independencia del órgano electoral, al permitir que el legislativo intervenga en competencias exclusivas del INE.