Lo que necesitas saber: El Comité Noruego del Nobel anunciará este viernes 10 de octubre al esperado ganador o ganadores del premio Nobel de la Paz 2025.

Estamos a horas de conocer quién ganará el premio Nobel de la Paz este año y ante la posibilidad (muy grande) de que Trump no lo gane, Noruega ya se esta preparando ante el posible berrinche que haga y las repercusiones entre su relación con Estados Unidos.

Trump en Asamblea General de la ONU / Foto: un.org

Noruega se prepara para berrinche de Trump… por si no gana Nobel de la Paz

Ya conocimos al ganador del Nobel de Literatura 2025 y el siguiente es el de la Paz… premio por el cual el presidente Donald Trump está muy emocionado por ganar.

No sabemos si está nominado, pero la probabilidad de que el presidente estadounidense NO sea el ganador este 10 de octubre, es muy alta… tanto que Noruega ya se prepara para las posibles repercusiones de esta premiación.

Resulta que el Comité Noruego del Nobel es el encargado de seleccionar al ganador y aunque es independiente al gobierno de Noruega, puede que Trump no lo sepa…

Según The Guardian, el presidente de Estados Unidos podría imponer aranceles, exigir mayores contribuciones a la OTAN o incluso declarar a Noruega un enemigo, dice un analista.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu / Captura de pantalla

¿Cómo se dio su nominación?

Recordemos que todo este rollo de que Trump merece el Nobel de la Paz de este año lo comenzó nada más y nada menos que su cuate Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

Con una percepción bien alterada de la realidad, el mandatario israelí reveló que nominó al presidente de Estados Unidos al premio de este año… según porque ha sido el encargado de llevar la paz a Medio Oriente.

En fin, solo nos queda esperar para conocer al ganador del Nobel de la Paz este año y, si no es Trump, ver si le afecta a Noruega esta decisión.