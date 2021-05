OMS pide no vacunar contra COVID-19 a adolescentes y que las dosis vayan a COVAX

Sin darle muchas vueltas al asunto, el director de la OMS pidió a los países que ya están avanzando en la vacunación de adolescentes que consideren una cosa: esas dosis pueden ser útiles para las naciones sin recursos. Es decir, que si tienen chance, mejor donen las vacunas contra COVID-19 a COVAX.

De acuerdo con Tedros Adhanom Ghebreyesus, lo importante es avanzar en la vacunación de las poblaciones en riesgo y como en este grupo no están los niños, las niñas y adolescentes, países como Estados Unidos podrían donar sus vacunas a naciones que dependen de COVAX para vacunar a la población.

“I understand why some countries want to vaccinate their children and adolescents, but right now I urge them to reconsider and to instead donate vaccines to #COVAX“-@DrTedros #VaccinEquity

