“Tuvo un costo bajo”: Candidato de Morena defiende el logo del Aeropuerto de Santa Lucía

Luego de que se difundió el que será el logo del Aeropuerto de Santa Lucía, las reacciones no fueron las que seguramente esperaba el Gobierno Federal. Entre burlas, memes y hasta propuestas de mejores diseños, este fin de semana le tundieron bien y bonito a la imagen, tanto por la pobre creatividad que le pusieron, como por incluir al ya famoso mamut.

Pero como era de esperarse, la 4T ya salió a defender el diseño. Al menos así lo hizo Pablo Amílcar Sandoval, quien actualmente es candidato a Diputado Federal por Morena en Guerrero, luego de dejarle el camino libre a Félix Salgado Macedonio para ser el candidato a la gubernatura de ese estado.

El problema con la manera en que Amílcar defendió el logo del Aeropuerto de Santa Lucía, es que lo hizo con un argumento bastante… pobre. Dijo que sí, muchos ataques y bla bla bla, pero que nadie se ha puesto a pensar que el Gobierno Federal tuvo el detallazo de no gastar mucho en el logo (naambre, no nos habíamos dado cuenta de que no le pusieron mucho billete al asunto, ¿verdad?).

Es más, dijo que todos los que opinamos del logo hicimos un escándalo por el diseño sin ponernos a pensar que le salió bien barato al país, pues dice que sólo costó 3 mil pesitos, mientras que en otros países se han gastado millones en cosas similares.

El logo del aeropuerto, digno de una central camionera. Mínimo con WordArt y unos emojis no estaría tan culero🤦🏻‍♀️ #LogoAeropuerto pic.twitter.com/UbXlLWgWPp — AmneChikimami (@AmneSara) April 11, 2021

Y como buen militante de Morena, se le fue con todo a “la derecha mexicana” por criticar el logo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dice, que como aman la corrupción, quizá eso explique que no les guste un logotipo que no costó mucho dinero.

“Un escándalo por el logo del Aeropuerto Felipe Ángeles pero nadie menciona que tuvo un costo bajo (3 mil pesos). En España gastaron casi 3 millones (139 mil euros + IVA) en actualizar un logo. Pero la derecha mexicana admira la corrupción extranjera”, escribió en su cuenta de Twitter junto a la imagen del polémico logo de Santa Lucía, y una comparación del logo de Correos de España antes y después de su modificación en 2019.

Un ecándalo por el logo del Aeropuerto Felipe Ángeles pero nadie menciona que tuvo un costo bajo (3 mil pesos). En España gastaron casi $3 millones (139 mil euros + IVA) en actualizar un logo. Pero la derecha mexicana admira la corrupción extranjera: #AIGA Santa Lucía #Mamut pic.twitter.com/7dvOLDiylL — Pablo Amílcar Sandoval B (@SanAmilcar) April 11, 2021

Se prevé que el Aeropuerto de Santa Lucía abra sus puertas a la población en marzo del 2022, pero el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) ya cuenta con la solicitud de registro de marca para el cuestionado logo.

Y así como no faltaron los memes cuando se difundió la imagen con el mamut incluido, tampoco faltaron las respuestas al mensaje de Pablo Amílcar por tratar de defenderlo, especialmente las que le señalaron que los 3 mil pesos fueron sólo el costo de registro ante el IMPI, y no el costo del logo como tal.

Esa madre no vale 3 mil pesos, la neta — Gloria L (@GlodeJo07) April 11, 2021

Son dos registros al IMPI por $3,126.41 cada uno. Solo registrarlo les costó $6,252.82 ¿Cuánto pagaron por el diseño? Todavía no se sabe, pero, por eso, $300 pesos se me harían mucho. pic.twitter.com/Kf04IMUVth — vampipe ⍨ (@vampipe) April 11, 2021

1.- Los 139 mil Euros más IVA fueron gastados para el desarrollo y investigación no de un logo, sino de un marca para un rebranding.

2.- No solo fue una “actualización” fue un reconstrucción de marca total; logotipo, cursos de comunicación para los empleados de Correos de España. — Alecx (@Alecx_Bautista) April 11, 2021

¿Cómo? ¿Aparte costó? — Mi nombre es Erre, José Erre. (@Jose_R_YR) April 11, 2021

Y lo que nos falta… porque segurito que Amílcar no es el único de la 4T que defenderá a capa y espada el logo. Falta esperar lo que diga AMLO al respecto, después de todo, el Aeropuerto de Santa Lucía es otra de sus obras consentidas.