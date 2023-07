Lo que necesitas saber: Desde la elección de 2018, el PES tiene en la mira a Eduardo Verástegui como posible candidato presidencial.

Si cuando Eduardo Verástegui apenas comenzaba a ser reconocido como político el PES ya lo veía como posible candidato presidencial, pues con más razón ahora que el exKairo cuenta con el respaldo de Donald Trump… ¿o no?

El líder en Michoacán del Partido Encuentro Social (PES), Eder López, aseguró que Eduardo Verástegui está dentro de la baraja de posibles candidatos que el instituto tiene para las elecciones del 2024. La idea, diiiiiice, ya la analiza el partido a nivel nacional.

Eduardo Verástegui y Donald Trump / Foto: @EVerastegui

En entrevista difundida por El Sol de México, López señaló que la posibilidad de candidatear a Eduardo Verástegui para presidente no es tan alocada, ya que el PES y el líder del movimiento Viva México comparten ideas: son provida, defienden la familia (la “tradicional”, claro) y tienen una agenda conservadora.

“Estamos analizando todas las opciones y hemos platicado con todos los aspirantes que buscan la presidencia, con los de Movimiento Ciudadano, del PRI, PAN y PRD, también con Morena, pero queremos tomar decisiones con cautela y tranquilidad”, aclaró el líder michoacano del PES.

Eduardo Verástegui Foto: Facebook/EduardoVerastegui

Desde 2018 el PES y Eduardo Verástegui se traen ganas

La unión del PES y el productor de la exitosa (y conspiracionista) película Sound of Freedom no es tan descabellada… bueno, sí… pero no tan sorprendente. Desde 2017 el nada convocante partido dio a conocer la posibilidad de que Verástegui los representara en la elección presidencial de 2018.

Sin embargo, bueno, ya sabemos lo que pasó: el PES se unió a la coalición Juntos haremos historia (o sea, con Morena) y, así, se dejó para otra ocasión la posibilidad de ver a Verástegui en las boletas. Ahora parece más cercana la idea.

Trump dice que ve a Verástegui como el “posible presidente de México”

Aunque de manera discreta, la carrera política de Eduardo Verástegui ha ido en ascenso. Mucho, en parte, gracias a los bisnes que maneja en Estados Unidos y que se ha arrimado con los grupos conservadores de diversas partes del mundo.

Actualmente la presencia de Verástegui es mayor, no por el lanzamiento de su movimiento “Viva México”, sino por el estreno en cines de Estados Unidos de la cinta que produjo: Sound of freedom, la cual ha sido bien recibida por el ala republicana… muuuuy bien recibida (lleva recaudados en taquilla más de 100 millones de dólares).

La semana pasada, luego de una proyección privada de la película, Donald Trump felicitó a Eduardo Verástegui y lo llamó públicamente “el posible presidente de México”… lo cual automáticamente lo colocó como aspirante a candidato para la sucesión presidencial. Sin embargo, en el PES no les gusta tanto esa cercanía con el expresidente republicano.

Esa sería, quizás, la principal razón para no lanzar al excantante para 2024. Lo sabremos en unas cuantas semanas, ya que el PES dice que quiere respetar los tiempos electorales, así que todavía no está en sus planes elegir abanderado.

