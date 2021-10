¡Nooo! Reportan otra vez caída de Facebook e Instagram

Here we go again: Por medio de Twitter comienzan a reportar varios usuarios una nueva caída de Facebook e Instagram, por lo que muchos temen que ocurra lo del pasado lunes 4 de octubre, cuando estas redes sociales y otras como WhatsApp y TikTok también sufrieron fallas en sus sistemas.

Reportan otra caída de Facebook e Instagram

Este viernes 8 de octubre parecía transcurrir con completa normalidad hasta que usuarios de redes sociales comenzaron a reportar otra caída de Facebook e Instagram. Sí, hace tan solo unos minutos, personas de diferentes partes del mundo comenzaron a informar que presentaban fallas en estas dos redes sociales populares.

Esta sería la segunda vez que ocurre esto en esta semana, pues recordemos que el lunes pasado estas dos redes, WhatsApp y TikTok también presentaron fallas en sus sistemas, lo cual no duró unos minutos o una o dos horas, sino hasta cinco, por lo que algunas personas tuvieron algunos problemas para comunicarse con familiares o en sus empleos, ahora que muchos trabajan desde casa.

FACEBOOK AND INSTAGRAM ARE DOWN AGAIN LMAO — denver (@transcaim) October 8, 2021

WhatsApp se cae junto a otras redes de Facebook

Como les contábamos, el pasado lunes 4 de octubre varias plataformas de Facebook Inc se vieron afectadas por una caída a nivel mundial, aunque sobresalió más la de WhatsApp, ya que muchos utilizan esta aplicación de mensajería para comunicarse con otras personas, tanto en sus trabajos como con amigos y familiares.

Por este hecho, Facebook lanzó un comunicado a través de Twitter (¡ouch!) para comunicar qué es lo que estaba ocurriendo. “Nos disculpamos por el inconveniente”, señalaba la red social y también Mike Schroepfer, gerente de tecnología de la compañía, indicó que estaban “experimentado problemas de red” y que su equipo estaba trabajando lo más rápido posible para restaurar su ecosistema de aplicaciones y servicios.

Luego, explicaron que la caída de las redes sociales podía deberse a que nuestros dispositivos no encontraban las rutas para acceder a los servidores de las plataformas de Facebook. La causa de ello sería que la compañía habría hecho una especie de actualización en sus registros de BGP o Border Gateway Protocol, sistema que sirve como un “servicio postal de internet” mediante el que viajan los datos entre nuestros aparatos y los servidores de la empresa, esto para que accedamos a nuestra información.