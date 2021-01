Los Greatest Hits de Samuel García: 5 veces que nos dio pena ajena

Que si lo explotaban jugando golf, que si no soporta ver que las mujeres enseñen la rodilla, que si conoce a personas humildes con suelditos de 50 mil pesos, que si mil cosas. El candidato a la gubernatura de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano, Samuel García, es fanático de estar en tendencia en redes sociales o al menos eso parece porque cada que se avienta una frasesita el internet se vuelve loco.

Lo hemos escuchado reclamarle a su esposa por enseñar la rodilla, confundir un centro de atención de niños con cáncer con un refugio de perritos, presumir encuestas falsas y hasta cantar y bailar ahora en Navidad. Son tantas metidas de pata que nos dimos a la tarea de compilar algunas de sus polémicas más escandalosas.

A principios de agosto, debido a que su esposa tenía COVID, el entonces senador Samuel García y Mariana Rodríguez tuvieron una cena vía remota que transmitieron por Instagram Live. El asunto es que en un momento el político regio le reclama a ella enseñar mucha pierna.

“Me casé contigo para mí, no para que andes enseñando”, fueron sus palabras.

WEY NETA? No se que me da mas tristeza si ver a @marianardzcant pidiendo perdón por enseñar su rodilla en un en vivo, o a su “esposo” el senador de Nuevo León, valiéndole madre y siendo un machista, tóxico, etc. YOU NAME IT!

Que tristeza la neta. #MarianaRodriguez #samuelgarcia pic.twitter.com/QRUGBwqMsB

— Cindiley Ojeda (@CindileyOjedaM) August 10, 2020