10 celebridades que fueron condecoradas por Reina Isabel (y las razones de sus nombramientos)

Recibir un nombramiento por parte de la Familia Real británica , es uno de los reconocimientos que hablan de una gran carrera para diversas figuras y artistas de todos los ámbitos. Deportistas, músicos y cantantes, gente tanto del cine como de la TV… son un puñado extenso de famosos los que han recibido una condecoración de este tipo.

Y honestamente, la lista sería infinita en ese sentido. Pero en esta ocasión toca recordar a la Reina Isabel II, así que acá enlistamos a algunas celebridades que han sido condecoradas por la mandamás de la Casa de Windsor.

Imagen de la Reina Isabel. Foto: The Royal Family.

Benedict Cumberbatch

En el 2015, Benedict Cumberbatch recibió la condecoración del Comando del Imperio Británico de manos de la propia Reina Isabel II (CBE) por sus servicios a las artes escénicas y la caridad. Y aunque en todo el mundo es posible que los conozcamos por sus papeles en el MCU como Stephen Strange, la distinción se le otorgó más por su trabajo en el teatro, así como en otras producciones televisivas inglesas.

Benedict Cumberbatch recibiendo el CBE. Foto: Getty.

Eddie Redmayne

La estrella de la saga de Animales fantásticos recibió en el 2016 la medalla de la Orden del Imperio Británico (OBE) en una reunión donde la propia Reina Isabel II le colgó la condecoración.

“Me preguntaba si prefiero el cine o el teatro y me preguntó si lo disfrutaba”, dijo Redmayne sobre la charla que sostuvo con la jerarca en la ceremonia de su reconocimiento, el cual se le otorgó por su contribución a las artes dramáticas.

Eddie Redmayne posa con la insignia del OBE Foto: Getty

Kate Winslet

La actriz estrella de Titanic, Mare of Easttown y Eternal Sunshine of the Spotless Mind, fue condecorada en 2012 con la investidura de Comandante de la Orden del Imperio Británico, CBE, por parte de la Reina Isabel II también por su contribución a las artes.

“Estoy muy orgullosa de ser británica… Estoy sorprendida y honrada de estar al lado de tantos hombres y mujeres que han logrado grandes cosas para nuestro país”, dijo Winslet cuando recibió el honor.

Actress Kate Winslet sostiene su nombramiento del CBE. Foto: Getty.

Helena Bonham Carter

Helena Bonham Carter es una de las pocas figuras del mundo del entretenimiento que puede presumir haber interpretado a miembros de la familia real británica tanto en el cine y la televisión… Y además, haber recibido un reconocimiento de la Casa de Windsor propiamente.

La actriz de The Crown y The King’s Speech recibió en el título de CBE en el 2012, justo de manos de la Reina Isabel II. “Estoy encantada de aceptar un honor tan maravilloso en su memoria”, dijo Helena en aquel momento.

Helena Bonham Carter con su medalla del CBE. Foto: Getty.

Angelina Jolie

Lejos de las condecoraciones por su carrera artística, Angelina Jolie destaca por recibir en 2014 el reconocimiento como dama honoraria de parte de la Reina Isabel II por sus servicios a la política exterior del Reino Unido y la campaña para poner fin a la violencia sexual en las zonas de guerra.

Angelina Jolie junto a la Reina Isabel. Foto: Getty.

Anthony Hopkins

La leyenda, el gran Anthony Hopkins, presume su título como Sir que obtuvo desde 1993 en las investiduras de Año Nuevo. Algunos años antes, precisamente en 1987, había recibido el título del CBE por su contribución a las artes.

Sir Anthony Hopkins recibe el CBE en Buckingham. Foto: Getty

Bill Gates

El magnate tecnológico Bill Gates también ostenta un título otorgado por la realza. En 2005, se le nombró KBE o Caballero Comandante de la Orden del Imperio Británico. El nombramiento se le dio por su contribución al sector empresarial, el empleo, la educación y el sector voluntario en el Reino Unido, y por sus esfuerzos para reducir la pobreza en los países en desarrollo.

Bill Gates junto a la Reina Isabel. Foto: Getty.

The Beatles

En el apogeo de la beatlemanía, el “Cuarteto de Liverpool” recibió su nombramiento como MBE’s, ese decir, Miembros de la Excelentísima Orden del Imperio Británico de manos de la Reina Isabel II en 1965.

Pero eso sí, con los años, esas distinciones cambiaron de parecer para algunos de ellos. John Lennon renunció a la suya diciendo que “devuelvo mi MBE como protesta contra la participación de Gran Bretaña en el asunto Nigeria-Biafra, contra el apoyo a Estados Unidos en Vietnam y contra la caída de Cold Turkey…” dijo en una carta años después.

Por su parte, como muchos sabrán, Paul McCartney fue denominado Sir en 1997 por sus contribuciones a la música.

The Beatles mostrando sus insignias de MBE. Foto: Getty

Elton John

Se sabía que Elton John tenía una relación de amistad muy cercana con la Princesa Diana, quien falleció en 1997, tanto que el músico dedicó una presentación en su nombre durante su funeral.

Así, un año después, el Elton recibió el título de Sir durante una ceremonia en el Palacio de Buckingham por la propia Reina Isabel II. Años después, precisamente en el 2021, recibió del Príncipe Carlos el reconocimiento como miembro de la Orden de los Compañeros de Honor, que según diversos medios es uno de los títulos más importante que puede dar la Casa de Windsor comandada por la Reina.

Elton John junto a la Reina Isabel II. Foto: Getty.

Patrick Stewart

Fue en 2010 cuando Patrick Stewart recibió la condecoración como Sir de manos de la Reina Isabel, sobre todo por su carrera en el teatro, el cine y la TV. Al igual que la mayoría de los famosos que la han recibido, Stewart mencionó que fue un premio inesperado, pero agregó un curioso homenaje a su discurso.

“Aunque muchas personas en mi vida han tenido una gran influencia en mí, sin este hombre nada de esto hubiera sucedido“, dijo Sir Patrick Stewart sobre el maestro de teatro que lo alentó a seguir su carrera en la actuación.

Sir Patrick Stewart muestra su insignia de Caballero. Foto: Getty