Después de casi 10 años, la saga de Guardians of the Galaxy dentro del MCU llegó a su fin con el estreno del Vol. 3 centrado en la (trágica) historia de Rocket, uno de los personajes principales de este grupo junto a Star Lord, Gamora, Mantis, Drax y Groot. Aquí les dejamos nuestra reseña.

James Gunn, quien ha servido como director y escritor de las tres entregas, ahora es el mero mero de DC, y considerando que Guardians of the Galaxy es más suya que de Marvel (lo cual es bueno, muy bueno), era obvio que la historia de este grupo de héroes terminaría pronto… para algunos.

Y cuando decimos para algunos es porque (y perdonen si esto es un spoiler) los guardianes tal cual los conocemos, terminaron con esta última película. Pero sus historias a nivel individual continuarán. Nos toca esperar a ver cómo sucederá, cuánto tardaremos para verlos y qué camino seguirán sin Gunn.

Imagen de ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ / Foto: Marvel Studios

Rocket y Groot

Entre los personajes que nos gustaría explorar más, desde luego, es Rocket Racoon, quien después de ser el corazón de Guardians of the Galaxy, se convirtió en uno de nuestros favoritos. Y el otro, por ende, es Groot, quien si bien ha servido como una extensión de Rocket, es más complejo e interesante de lo que parece.

Ahora bien. Hablando de Groot, no sabemos si se dieron cuenta que este personaje luce muy distinto en Guardians of the Galaxy Vol. 3 a como lo vimos en la primera entrega de 2014. Pero hay una razón para esto… y sí, es más sad de lo que pensábamos.

¿Por qué Groot se ve diferente? / Fotos: Marvel Studios

¿Por qué Groot se ve distinto en esta película de Guardians of the Galaxy?

En la primera película de Guardians of the Galaxy en 2014, conocemos a Rocket Racoon y su cómplice Groot. Groot sólo puede decir “I am Groot“, y el único que le entiende y sirve como traductor es el mismo Rocket. Después de que ambos se enfrentan a Gamora y Peter Quill, son arrestados.

Y a partir de aquí, es que se unen primero con intereses individuales para repartirse las ganancias del Orb, para luego ser los guardianes de la galaxia. Y parte de que se unan como una familia, es por los diversos sacrificios que los personajes hacen a lo largo de la cinta.

Groot y Rocket en ‘Guardians of the Galaxy’ de 2014 / Foto: Marvel Studios

Por ejemplo, cuando Peter Quill salva a Gamora después del ataque de Ronan en Knowhere. Pero el más determinante, sin duda, es el que hace Groot hacia el final en uno de los momentos más emocionales nos sólo de la película, sino de todo el MCU.

Groot sacrifica su vida para salvarlos a todos, y eso los motiva para que ellos mismos hagan un sacrificio por los demás. Sí, es esa bella escena en la que Groot comienza a sacar ramas de su cuerpo para cubrir al resto, y cuando Rocket le dice que va a morir, contesta “We are Groot“ (no estamos llorando, ustedes están llorando).

¿Groot es el hijo de Groot?

Eso quiere decir que Groot muere en la primera película. La cosa es que la mayoría pensamos que Groot renacía y era el mismo. Y por eso lo veíamos como un bebé y luego como un adolescente majadero. Pero ahora sabemos que no es el mismo Groot, sino otro Groot.

James Gunn dijo que el Groot que vemos crecer es el hijo del Groot que primero conocimos. Eso sólo hace que el personaje sea más maravilloso. Y esto también explica el final de Guardians of the Galaxy Vol. 3 y esa maravillosa frase en inglés que Groot dice: “I love you, guys“.

Baby Groot / Foto: Marvel Studios

La frase final de Groot es Guardians of the Galaxy

Caundo los guardianes se reúnen hacia el final de Guardians of the Galaxy Vol. 3, Groot dice en inglés “I love you guys“. Y ninguno de los personajes parece sorprenderse por las palabras. La idea detrás de esto es sensacional, pues indica que nosotros, la audiencia, por fin podemos entender las palabras de Groot.

Eso quiere decir que Groot no es que haya hablado en inglés, sino que siguió en su idioma groot, pero nosotros fuimos capaces de comprenderlo. ¿Por qué? Porque pasamos casi 10 años de nuestras vidas con el personaje, y al igual que el resto del grupo, logramos entender su idioma con el paso del tiempo.

Groot en ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ / Foto: Marvel Studios

Como decíamos, Rocket es el único que al principio lo entiende. Para el final de Vol. 2 de Guardians of the Galaxy, vemos que de a poco los demás pueden interpretar lo que dice. En Infinity War ya todos comprenden el idioma, y es gracioso porque Groot es un adolescente que contesta feo y todos encuentran muy ofensivo lo que dice.

Para Guadians of the Galaxy Vol. 3, no hay nadie que no entienda lo que quiera decir “I am Groot“. Se necesitó tiempo para que lograran entenderlo. Y fue el mismo tiempo que nos tomó a nosotros entenderlo. Es bellísimo.