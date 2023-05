James Gunn decidió que este 2023 se realizaría la última entrega de Guardians of the Galaxy donde conocimos a algunos de los personajes más increíbles del MCU con Rocket, Star Lord, Drax, Gamora, Groot y Mantis, un grupo disfuncional cuya base se centró siempre en formar una familia por la cual valiera la pena salvar el universo. Aquí les dejamos nuestra reseña del Vol. 3.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 ha sido una de las cintas más esperadas dentro del MCU, el cual ha dado varios pasos en falso en los últimos años entre un montón de producciones para la televisión y el cine que si bien expanden las historias, no han logrado conectar con el público.

Con esto, queremos decir que el éxito de Guardians of the Galaxy Vol. 3 se siente como un triunfo especial para Marvel tanto a nivel “anímico”, por decirlo de alguna manera, como monetario, pues la película ha tenido un buen desempeño en taquilla en sus primero 10 días en salas… al menos en comparación con Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Rocket Racoon en ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ / Foto: Marvel Studios

Guardians of the Galaxy ya superó la anterior de Ant-Man

De acuerdo con algunos reportes, en los primero días de Guardians of the Galaxy Vol. 3 en salas de cine, la cinta ya logró reunir en Estados Unidos y Canadá un total de 213 millones de dólares, acumulando un total, global, de 528 millones de dólares.

La cosa es que Ant-Man and the Wasp: Quantumania recuadó en total esos mismos 213 millones de dólares de los primeros 10 días de Guardians. Ahora bien. Es importante saber que en esos 10 días, Doctor Strange and the Multiverse of Madness reunió casi 300 millones de dólares.

La tan esperada segunda entrega de Doctor Strange tuvo una buena taquilla, pero las críticas fueron despiadadas. Esto lo mencionamos porque la conversación de Guardians of the Galaxy Vol. 3 es muy distinta, pues ha recibido muy buenas críticas y su caída tras la primera semana en salas no ha sido tan abrupta como lo fue con Doctor Strange.

Jonathan Majors como ‘Kang el Conquistador’ en ‘Quantumania’ / Foto: Marvel

¿Qué quiere decir todo esto?

Hay varias maneras de interpretar esos números y porcentajes. Sólo como contexto, y como lo mencionamos arriba, la Fase 4 del MCU ha sido muy complicada en su relación con la audiencia y el compromiso que este tenía con Marvel y sus personajes.

La Fase 3 que llegó a su final con Spider-Man: Far From Home de 2019, se mantuvo alta no sólo porque integró Infinity War y Endgame, sino también porque todas sus cintas se estrenaron antes de la pandemia (y la crisis sanitaria cambió el rumbo de la taquilla y el cine en general).

Scarlett Johansson en ‘Black Widow’ de 2021 / Foto: Disney

Fue así como 2020 se convirtió en el primer año desde 2008 en que no salió una película de Marvel. Luego, la Fase 4 arrancó hasta 2021 con la serie de WandaVision y la película (tardía) de Black Widow. Si bien las primeras series de Disney+ fueron bien recibidas, la tendencia comenzó a bajar. Y ni qué decir con los filmes, los cuales han dividido opiniones hacia mal (con excepción, desde luego, de Spider-Man: No Way Home).

Luego, hemos de considerar que el tema de los efectos especiales ha afectado la experiencia de la audiencia con los filmes. La cuarta parte de Thor era una de las que más expectativas mantenía, y este tema fue determinante para que no tuviera un buen recibimiento ni desempeño.

¿Qué significa que Guardians haya superado a Ant-Man pero no a Doctor Strange?

El hecho de que Guardians haya superado a Ant-Man en sus primeros días días, quiere decir que las expectativas por el cierre de estos personajes era más alto que volver a ver a Ant-Man and the Gasp (muy a pesar de la promesa de Kang, al cual le dimos un primer y emocionante vistazo en Loki). Y esto es comprensible, pues es más emocionante ver el cierre de un grupo que la continuación de otro (no se saben cuáles son los planes con Paul Rudd y Evangeline Lilly).

También viene del trabajo que ha hecho James Gunn con la franquicia. Las dos primeras entegas fueron excepcionales, y los personajes estaban tan bien escritos, que se integraron con facilidad al MCU. Por lo que se sabía, casi con seguridad, que esta tercera entrega respetaría los estándares de Gunn. En otras palabras, los guardianes son parte de Marvel, pero sus películas en solitario se siente a parte, y considerando la situación, eso representa una ventaja.

Imagen de ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ / Foto: Marvel Studios

¿Y qué hay del tema de Doctor Strange? Doctor Strange sumó más audiencia en sus primeros días por las promesas detrás de la entrega. Primero, porque su importancia en las primeras Fases fue innegable; y segundo, porque se hablaba de la segunda parte como la “película más aterradora” del MCU.

Pero al ver que no era lo que la audiencia esperaba, su taquilla bajó de manera drástica, algo que no ha sucedido con Guardians of the Galaxy Vol. 3. ¿Ustedes qué opinan de todo esto?