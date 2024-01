Lo que necesitas saber: A varios días del estreno de la nueva versión de 'Mean Girls', hay muchos que dicen que no tenían idea que esta película sería un musical. Y después de la polémica, Paramount Pictures ya explicó cómo estuvo el asunto.

Estamos seguros que muchos pegaron el grito en el cielo cuando se enteraron que habría una nueva versión de Mean Girls, pues es un verdadero clásico intocable del cine adolescente. Y quizá se fueron pa’trás cuando supieron que esta película, en realidad, adapta la puesta en escena que llegó a Broadway. Sin embargo, parece que algunos no tenían idea de cómo estaba el asunto.

Lo decimos porque en redes sociales se armó una conversación enorme al respecto, en particular porque muchas personas se lanzaron a ver esta película producida una vez más por Tina Fey con la idea de que sería un remake tal cual de la protagonizada por Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y más. Pero se llevaron una enorme sorpresa cuando apagaron las luces y empezaron a proyectar la cinta.

Muchos no tenían idea que la nueva versión de ‘Mean Girls’ era un musical…

A través del internet de las cosas, muchos de los que fueron a los cines a ver la nueva versión de Mean Girls dejaron claro que estaban decepcionados. Y no porque las actuaciones del nuevo elenco o la historia tuvieran algo de malo, pues eso es prácticamente lo mismo. No, la mayoría dijeron que andaban desconcertados porque no tenían idea de que esta película incluía canto y baile.

En particular, en redes sociales dicen que en los tráilers de la película nunca avisaron que tendría estos elementos, pues apenas alcanzamos a ver al nuevo elenco en varios números musicales. Es más, desde que se anunció el proyecto se supo del giro que tendría la historia, la cual adapta las canciones y parte de las coreografías basadas en la trama de 2004 que estrenaron en Broadway desde 2017. Así que técnicamente estábamos avisados, ¿no?

Imagen de la nueva versión de ‘Mean Girls’/Foto: Paramount Pictures

A continuación les dejamos algunas reacciones para que entiendan por qué hay tanta conversación sobre la nueva versión de Mean Girls y todo el rollo musical que hay detrás de esta cinta.

people while watching the new mean girls movie and realizing it’s a musical pic.twitter.com/X77cMXlS6W January 15, 2024

Cuando vas al cine y nadie te avisa que es un musical ?✨ Sí, por si no sabían, #MeanGirls es un musical. pic.twitter.com/PqRdDLlnzs — Bendito Spoiler (@BenditoSpoiler) January 12, 2024

if you didn’t know mean girls (2024) was a musical that’s on you….theres literally a music note in the logo that’s on all the social media pages/promotions pic.twitter.com/NO2mITQxXK — syd ✿ (@swiftsrenee) January 11, 2024

Aún No entiendo por qué hicieron musical la nueva película de mean girls — Daniela Ruiz Morales (@daniela_ruiz17) January 15, 2024

No se que pensar acerca de la película de Mean Girls ????? Cuando avisaron que iba a ser un musical ? January 15, 2024

Listen, #MeanGirls (and all musical films) should be advertised as musicals, but I’ve worked in the ticketing industry long enough to not feel an ounce of sympathy for someone who gets mad about the ticket they bought without doing an ounce of research on what they were buying. pic.twitter.com/fPrfmXd1UO — Harrison Coffman ?️‍???️‍???️‍? (@HarrisonCoffman) January 12, 2024

……….someone hold me back pic.twitter.com/RR40vGhmLP — alchemical payton ౨ৎ DOVE DAY (@slut4sabrina) January 11, 2024

lo mejor de mean girls el musical es cuando te sales del cine y pones la película original en tu casa — nat ❄️ (@nnatcortes) January 11, 2024

Se quejan de que cantan a cada segundo pero literal es Mean girls musical hajzjs pic.twitter.com/hZ9FP6rsfy — Feer ? (@ferrnandoitt) January 13, 2024

Los números de Paramount dicen que el público sí sabía lo que vería en el cine

A pesar de que la mayoría asegura que no tenían idea que la nueva versión de Mean Girls sería un musical, los datos de Paramount Pictures dicen todo lo contrario. De acuerdo con Variety, la empresa productora hizo una encuesta a quienes vieron la película en el gabacho y los resultados a los que llegaron dejan ver que al parecer cumplieron con su chamba: avisar de qué se trataba este proyecto.

Según la misma fuente, el 75% del público sabía que se trataba de un musical antes de comprar un boleto, mientras que el 16% abaondonaron las salas “decepcionados” por el género de la cinta. Y esos datos se pueden respaldar con los ingresos que tuvieron durante su primer fin de semana en cines, pues de manera local (o sea, en Estados Unidos) lograron embolsarse 33 millones de dólares, mientras que a nivel internacional recaudaron 6.5 millones de dólares.

Al parecer, querían promocionar la nueva versión de ‘Mean Girls’ como algo más que un musical

Sin embargo, a pesar de que Paramount Pictures afirma que ellos anunciaron esta nueva versión de Mean Girls como musical, parece que su idea no era promocionarla como tal. Variety también publicó una entrevista con el presidente de marketing global del estudio, Marc Weinstock, quien reveló que optaron por no comercializar la película explícitamente como un espectáculo de canto y baile.. así como lo leen.

Weinstock confesó que esta cinta está dentro del universo que creó Tina Fey y no querían encasillarla en un solo género, pues no es simplemente un musical. Además, eso desanimaría al público y en la empresa buscaban que todos estuvieran igual de emocionados con el proyecto:

“No queríamos quedarnos sin decir que es un musical porque la gente tiende a tratar los musicales de manera diferente. Esta película es una comedia amplia con música. Sí, podría considerarse un musical pero atrae a un público más amplio. Se puede ver en (los tráilers de) ‘Wonka’ y ‘The Color Purple”, tampoco dicen musical. Tenemos una nota musical en el título, por lo que hay pistas sin ser dominantes”.

Bebe Wood, Renée Rapp y Avantika en la nueva versión de ‘Mean Girls’/Foto: Paramount Pictures

En conclusión, no promocionaron la nueva versión de Mean Girls como un musical en forma porque Paramount Pictures considera que es algo más, a pesar de que esta película se basa más en la puesta de escena de Broadway que como tal en la cinta de 2004. Pero quizá, les faltó hacer más énfasis en los tráilers para mostrarle al público lo que podrían esperar y dejar muy claro de qué se trataba todo este asunto.

Entendemos por qué tantas personas se sorprendieron cuando fueron al cine a ver esta película y se toparon con varios números de canto con baile. Sin embargo, se sabía desde un inicio que el giro de esta trama sería musical. ¿Ustedes qué opinan al respecto?

Te puede interesar