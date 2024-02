Tráiler, trama y lo que sabemos sobre la 'Winnie the Pooh: Blood and Honey 2'

Lo que necesitas saber: Aunque no lo crean, este año se estrenará 'Winnie the Pooh: Blood and Honey 2'. Y para que calienten motores, acá les contamos lo que se sabe.

Parece que el 2024 será un gran año para aquellos que les encanta pasar tiempo en el cine, pues ya se estrenaron algunas películas fuertes y los próximos meses llegarán muchas más a la pantalla grande. Y si ustedes son fans del terror, esto seguro les interesará un montón, pues resulta que se viene la segunda parte de Winnie the Pooh: Blood and Honey… así como lo leen.

Como recordarán, después de que el personaje creado por Alan Alexander Milne entrara al dominio público en 2022, se anunció con bombo y platillo que estaban trabajando en una cinta slasher que tendría como protagonista a este entrañable oso. Solo que ahora, junto a Piglet, se convierte en un asesino sediento de venganza y sangre, luego de que Christopher Robin los abandonara para ir a la universidad.

Imagen ilustrativa de ‘Winnie The Pooh: Blood &Honey’/Foto: Jagged Edge Productions

Aunque no lo crean, se viene ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey 2’

Finalmente en 2023 se estrenó Winnie the Pooh: Blood and Honey, y aunque no fue un éxito tanto en taquilla como en crítica, la verdad es que no le fue tan mal. Para que se den una idea, esta película tuvo un presupuesto de 100 mil dólares y alcanzó a recaudar 6 millones de los verdes… un enorme logro considerando el tamaño de esta producción y la distribución que le dieron a nivel mundial.

En aquel momento creíamos que ahí terminarían las aventuras violentas de Winnie y sus amigos. Sin embargo, nos llevamos una enorme sorpresa cuando el director de todo este proyecto, Rhys Frake-Waterfield confirmó que ya estaba trabajando en una segunda parte de esta historia. Y sí, por supuesto que eso nos hizo pensar en qué van a hacer ahora o de qué va tratar la trama.

Foto: Jagged Edge Production.

Trama y tráiler de esta violenta secuela

Para que se den una idea de cómo estará la cosa, Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 presentará a los protagonistas que conocimos en la primera entrega: Winnie Piglet, Owl y Tigger. Pero las cosas se complicarán para todos estos personajes cuando se dan cuenta que sus vidas están en peligro, luego de que Christopher Robin revela su existencia.

Y sí, en esta ocasión parece una vez más veremos historia salvaje y violenta, pues se espera que como en la cinta anterior, este sea un slasher sangriento a más no poder (así que ni se les ocurra llevar a sus hijos a verla). O al menos esa fue la sensación que nos dejó el primer tráiler de la película, el cual nos tomó por sorpresa.

Muy pronto volverá ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey 2’/Foto: Jagged Edge Productions

En este adelanto, vemos al vengativo Pooh usando una variedad de armas mortales, incluidas trampas para osos, motosierras y cuchillos, para llevar a cabo su matanza. El vistazo también parece mostrar a Christopher Robin sometiéndose a una especie de examen psicológico, reflexionando sobre el trauma infantil, antes de que comience el salvajismo y se revelen los detalles de la historia.

Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 contará con un elenco renovado, conformado por Simon Callow, Alec Newman, Scott Chambers, Eddy Mackenzie, Marcus Massey, Lewis Santer y Ryan Oliva. Hasta el momento no se ha confirmado la fecha oficial de estreno de la película, pero se sabe que llegará a los cines este 2024 y definitivamente, será una de las grandes apuestas para el cine de terror en el año. ¿Qué tal? ¿Les emociona ver esta nueva historia violenta del oso del Bosque de los Cien Acres?

