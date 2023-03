2023 no es un año más para el mundo de los videojuegos, es uno de los más trascendentales para algunas franquicias de juegos deportivos y nuevos lanzamientos para las consolas.

Sabemos que las sagas de videojuegos deportivos no pueden tener tantas mejoras, porque los desarrolladores trabajan a marchas forzadas y la razón es porque deben actualizar el videojuego que ya lanzaron al mercado y preparar el del siguiente año.

Porque en la mayoría de los deportes (futbol, hockey, basquetbol, futbol americano, automovilismo y béisbol) cada año estrenan una nueva edición de sus videojuegos deportivos y en 2023 no será la excepción.

Venta de videojuegos deportivos – Foto: Getty Images

Entonces, cuando los desarrolladores -por ejemplo- ya lanzaron al mercado el ‘FIFA23’, deben de estar actualizando las bases de datos y detalles que surjan en la temporada como uniformes y traspasos, pero, además, también ya deben de trabajar en mejorar el producto para que en menos de 12 meses se estrene el ‘FIFA24’.

No es sencillo su trabajo, porque el éxito de ventas o el rotundo fracaso de un juego deportivo depende totalmente de ellos y en este 2023, son muchos los videojuegos que se esperan con muchas ansias por diversos factores y acá los explicamos.

Fans probando el videojuego ‘FIFA23’ – Foto: Getty Images

7 videojuegos deportivos que los fans ya quieren probar

WWE 2K23

Los videojuegos de lucha libre son míticos, aunque últimamente han tenido algunos fallos. 2K, el desarrollador de ‘WWE 2K23’ está tratando de hacer la mejor experiencia posible para los fans gamers.

Ya nos dieron a conocer algunas de las cosas que incluirá este videojuego deportivo, así que, si te gusta la lucha libre, está es la mejor opción para una partidita en solitario o con amigos.

Tiene que ser uno de los videojuegos deportivos del 2023, por el simple hecho, de que en este año ya hay competencia. AEW también lanzará su propio videojuego, aunque, la tradición está con ‘WWE 2K23’.

¿Cuándo sale? El 17 de marzo se libera para venta mundial, aunque dio la posibilidad de precompra y tener algunas cosas exclusivas.

Portada del videojuego deportivo de WWE – Foto: Especial

MLB The Show 2023

Aquí es cuando se grita el clásico: “play ball”, para dar inicio al juego de béisbol y los videojuegos deportivos recibirán este año una nueva entrega de ‘MLB The Show’.

Es un juego espectacular y que en sus pasadas entregas no ha decepcionado, por lo que las expectativas son bastante altas. Este es uno de los videojuegos deportivos más esperados de 2023 porque ya sea solito o entre varios, jugarlo es otra cosa.

‘MLB The Show 2023’ estará disponible a partir del 28 de marzo del 2023.

Madden 24, un clásico de los videojuegos deportivos

La NFL es uno de los pilares en cuanto a videojuegos deportivos. El ‘Madden’ es uno de esos juegos legendarios que llevan varias generaciones en diferentes consolas.

Peeeeeero, EA Sports le está dando una última oportunidad al videojuego. ¿Cómo? Pues sí, la entrega ‘Madden 23’ no generó tantas ventas como esperaban, así que, si el ‘Madden 24’ corre con la misma suerte, los desarrolladores estarían cambiando muchas cosas para el videojuego, casi como un extreme makeover.

Así que, podríamos ver en este 2023 el que podría ser uno de los últimos videojuegos deportivos como lo conocemos. No hay fecha oficial de estreno, pero en agosto regularmente debutan estas entregas de futbol americano.

Portada del videojuego ‘Madden 23’ – Foto: Especial

NBA 2K24

2K nunca deja de sorprendernos, porque a cada entrega siempre sacan algo para hacer que los fans de los videojuegos deportivos se queden con la boca abierta y en 2023 no es la excepción.

Todavía no se conoce mucho al respecto de la nueva entrega, porque todavía falta un buen rato para salga al mercado, así que, este videojuego sigue en desarrollo y buscan casi la perfección.

‘NBA 2K24’ estaría por salir en septiembre de 2023, uno de los videojuegos deportivos de 2023 que tardará más en salir.

NHL 2024, una de las grandes sorpresas en videojuegos deportivos

El hockey no es el deporte más popular y por eso no vende tantos videojuegos como se podría esperar, pero eso no significa que EA Sports le reste calidad al desarrollo de éstos.

Los videojuegos de NHL siempre son de los mejores y la entrega de 2023 fue de las más destacadas en cuando a videojuegos deportivos de la historia, mucho mejor que algunos de los títulos más exitosos.

Su salida sería en octubre de 2023, así que, tienen tiempo de mejorar lo realizado y este ‘NHL 24’ pinta para ser un juegazo.

Portada del videojuego ‘NHL 2023’ – Foto: NHL.com

EA Sports FC

Adiós a este videojuego conocido como ‘FIFA’, pues no llegaron a un acuerdo para mantener el nombre de la franquicia de videojuegos deportivos más exitosos del mundo.

FIFA quería mucho dinero y EA Sports no quería darlo, así que, tenían todo para hacer su propio videojuego de futbol, pero ahora llamado ‘EA Sports FC’.

A ver qué tal le sale a EA Sports esta nueva entrega y debut de una nueva saga, pero que sería el videojuego deportivo número 31 como desarrolladores. La fecha de salida todavía no se anuncia, pero sería en el segundo semestre del año.

EA Sports presenta su nuevo videojuego deportivo – Foto: Especial

UFL 2023, la nueva entrega de videojuegos deportivos

Cerramos este listado con el debut de un nuevo videojuego y será competencia directa de dos monstruos de los videojuegos deportivos.

Por mucho tiempo, los videojuegos de fútbol fueron los más sólidos del mercado, pero en 2023 todo se tambalea. ‘EA Sports FC’ es una apuesta que todavía está en veremos y el ‘eFootball’ está decepcionando cada vez más.

Entonces, ‘UFL’ tiene una gran oportunidad de afianzarse en el mercado de los videojuegos deportivos y podría ser una auténtica sorpresa, porque lo que han mostrado en sus redes sociales, pinta bastante bien.

El verano de 2023 es la fecha pactada para que esta entrega llegue al mercado de los videojuegos deportivos.