¿Cristiano Ronaldo podría llegar a 1,000 goles en el Mundial 2026?

Lo que necesitas saber: Cristiano Ronaldo anda anotando alrededor de 40 goles por año calendario, y son los que le faltan para alcanzar los 1,000 goles en su carrera

Cristiano Ronaldo parece tener una sola misión para lo que resta de su carrera: Llegar a los 1,000 goles. Y así como anda marcando en la liga de Arabia, la pregunta no es si lo logrará, sino cuándo.

De hecho ya se especula que podría conseguirlo nada menos que en el Mundial 2026. ¿Será? Hablemos de qué tan probable es, porque vaya que es posible, pero está complicado.

Cristiano Ronaldo busca llegar a 1,000 goles / Foto: @AlNassrFC_EN

¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo en su carrera?

En este momento, a 22 de enero, Cristiano Ronaldo lleva 960 goles en toda su carrera, cifra que naturalmente irá cambiando a medida que siga marcando.

Eso significa que le faltan 40 goles para llegar a los 1,000.

¿Qué tan probable es que Cristiano Ronaldo llegue a 1,000 goles en el Mundial 2026?

Obviamente no tenemos una bola mágica como para predecir el futuro. O bien CR7 podría no marcar nada en varias semanas, o bien se avienta una racha de hat-tricks y se acerca mucho a los 1,000 goles en cosa de meses.

Sin embargo, por acá nos pusimos a checar qué tan probable es considerando los partidos que le faltan de aquí al Mundial 2026 (el juego contra México no cuenta por ser amistoso y en una de esas ni juega).

Checando el calendario del Al Nassr, Cristiano Ronaldo jugaría unos 20 partidos con su club antes del Mundial 2026, así que necesitaría marcar de a uno y dos goles en cada uno para acercarse a los 1,000 en la Copa del Mundo. Se ve complicado tomando en cuenta que su promedio actual está en 0.74 goles por partido, de acuerdo con ESPN.

Cristiano Ronaldo busca llegar a 1,000 goles / Foto: @AlNassrFC_EN

En sus más recientes 20 partidos anotó 15 goles, y de repetir ese rendimiento en lo que le viene, andaría en 975 goles para el Mundial 2026; claramente no habría manera de esperar que marque el gol 1000 en la Copa del Mundo.

Igual no podemos olvidar que las estadísticas juegan en contra. Cristiano Ronaldo anota muchos goles, sí, pero en promedio anda alrededor de los 40 por año calendario. Es decir, la cifra que le falta es más o menos a la que aspiraría sumar al finalizar el 2026, de acuerdo con esa estadística.

Estos son los goles que ha hecho Cristiano Ronaldo por año desde 2018:

2018: 49

2019: 39

2020: 44

2021: 47

2022: 16

2023: 54

2024: 43

2025: 41

Cristiano Ronaldo busca llegar a 1,000 goles / Foto: Seleções de Portugal (Facebook)

Pero en fin, lo dicho, no tenemos bola mágica y en una de esas CR7 se avienta una racha de partidos anotando y rompe toda estadística habida y por haber.

Cada partido muestra más y más esa hambre por marcar goles, y con los meses que restan para el Mundial 2026, igual y consigue llegar a los 1,000. Pero según la lógica, lo más probable es que, en todo caso, lo consiga para finales de 2026 o principios de 2027.