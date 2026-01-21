¿De dónde sale que países europeos podrían boicotear el Mundial 2026 por Groenlandia?

Lo que necesitas saber: La idea de que Francia y Alemania se bajaran del Mundial surgió de políticos de esos países, pero ninguno con la facultad de ordenarle a su selección que no vaya al Mundial

Seguro ya te topaste por ahí algunas noticias informando dramáticamente que “varias selecciones europeas podrían boicotear el Mundial 2026″. Supuestamente para presionar a Donald Trump y que le baje tres rayitas a eso de adueñarse de Groenlandia. ¿Te cae?

A ver, a ver, si bien no podemos predecir el futuro ni saber lo que pasará de aquí al 11 de junio, nos sentimos obligados a pedirte que no te tomes lo anterior muy en serio. Pero déjanos explicarte por qué.

¿De dónde sale que algunas selecciones europeas quieren boicotear el Mundial 2026 y por qué no hacerle caso?

Específicamente se ha hablado de las selecciones de Alemania y Francia. Quesque según analizan y hasta amenazan con bajarse del Mundial 2026 a modo de protesta y presión contra Trump y sus políticas migratorias, arancelarias y su deseo de anexar Groenlandia.

El caso de Alemania

La noticia no es fake, pero pasa que no se trata de una postura oficial del gobierno ni de las respectivas federaciones. En Alemania fue sugerencia de Jürgen Hardt, portavoz de política exterior, que si bien es un funcionario de renombre, no tiene la facultad de ordenar a su selección que se baje del Mundial.

La agencia AFP informó al respecto, pero menciona que él y otros políticos alemanes solo han “barajado” la posibilidad, lo cual luce lejos de tomarse en cuenta al grado de preocuparnos por no ver a Alemania en el Mundial. Ni hay una propuesta formal, ni mucho menos una amenaza directa.

Al rumor se suma que Christiane Schenderlein, secretaria de Estado de Deportes en Alemania, envió un correo a la mencionada agencia informando que la Federación debe decidir si la selección juega o no el Mundial 2026 (según informa TUDN), lo cual muchos interpretaron como que es posible el dichoso boicot.

Pero si analizamos un poco, lo único que dice es que el gobierno no puede tomar esa decisión ni obligará a su selección a retirarse de la Copa del Mundo. Vaya, simplemente esfumó el rumor aclarando que la Federación es la que decide, pero dicha Federación no tiene intención alguna de bajarse del Mundial 2026.

El caso de Francia

En Francia es todavía menos probable. También fue sugerencia de un político francés, el diputado Eric Coquerel: “En serio, ¿podemos imaginarnos jugando el Mundial de futbol en un país que ataca a sus ‘vecinos’, amenaza con invadir Groenlandia, socava el derecho internacional y quiere bombardear la ONU?”, escribió en sus redes sociales.

Lo mismo, él no tiene manera de decidir si la Selección de Francia juega o no el Mundial. De hecho ya lo descartó alguien que sí la tiene. La ministra de Deportes, Marina Ferrari, declaró tras lo viral de la noticia que no hay intención alguna de boicotear la Copa del Mundo.

“El Mundial de 2026 es un momento sumamente importante para todos los amantes del deporte”, dijo.

Otras selecciones europeas que se han visto implicadas por el tema de Groenlandia

El colmo de todo este ruido sobre un posible boicot al Mundial 2026, fue cuando vimos una nota sobre que 8 selecciones podrían no jugar la Copa del Mundo por el tema de Groenlandia.

Esto sale de una “recomendación” del periodista Piers Morgan, quien escribió en redes que “Inglaterra, Francia, España, Alemania, Portugal, Países Bajos, Noruega e Italia deberían pausar su participación en el Mundial mientras continúan las negociaciones arancelarias con el presidente Trump“.

Y finalizó el mensaje diciendo que: “La retirada de 8 de los 10 equipos favoritos para ganar podría abrir algunas mentes“. Pero hasta ahí, fue solo un tuit ante la tensión política por lo que pasa en Groenlandia; no es postura de la federación, jugadores ni mucho menos una amenaza. Y sí, hay quien ha salido a decir cosas como “¡Atención! ¡8 selecciones podrían boicotear el Mundial por culpa de Trump!”… y obvio no.

Es más, Trump ya no va a imponer los aranceles con los que él sí amenazó a la Unión Europea por oponerse a la anexión de Groenlandia. El Mundial 2026 sigue en pie (nunca estuvo en riesgo).