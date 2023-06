¡Jimmy, en ti confiamos! Nomás le bastó un breve discurso a Jaime Lozano como DT interino de la Selección Mexicana, para ganarse a la afición mucho más rápido de lo que Diego Cocca pudo intentar (porque el argentino nunca se ganó a la afición).

Durante su presentación como DT interino de la Selección Mexicana para la Copa Oro, Jaime Lozano dio unas cuantas palabras de motivación y listo. Fue un discurso breve pero lleno de confianza, una que neta le hace mucha falta a la afición de nuestro país.

Jaime Lozano ya fue presentado como DT interino de la Selección Mexicana

La abrupta salida de Diego Cocca tomó a todos por sorpresa, no así la designación de Jaime Lozano como DT interino. El bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 nos hace creer que el Jimmy puede al menos levantar el ánimo con buenos resultados y buen futbol mientras llega el DT oficial (en caso de que él no se quede, porque eso tampoco sería raro).

Acompañado por Alex Casanova (gerente de contenidos de la Selección Mexicana), Ivar Sisniega (presidente Ejecutivo de la FMF) y Duilio Davino (director deportivo de la Selecciones Nacionales Varoniles), Jaime Lozano fue presentado en el hotel de concentración del Tri previo a la Copa Oro.

“Lo que esperamos es que él logre transmitir esa confianza que le tiene al grupo para que ustedes (jugadores) tomen esa confianza y la reproduzcan en el campo de juego. Estamos iniciando un proceso hacia el 2026 donde queremos triunfar“, fueron las palabras de Sisniega hacia la Selección Mexicana.

El emotivo primer discurso de Jaime Lozano como DT interino de la Selección Mexicana

Tras más palabras del resto de los presentes, vino por fin el primer discurso de Jaime Lozano como DT interino de la Selección Mexicana. Al ver la presentación es fácil darse cuenta de que llega con mucha confianza, una que es fundamental para lograr resultados según nos contó en una entrevista nada menos que Hugo Sánchez.

“Es un honor estar aquí enfrente de ustedes; estoy convencido del gran grupo humano que son y de la gran generación de futbolistas que tenemos. Si no, yo no estaría aquí, porque no voy a tomar una decisión si no confío en la gente que está delante de mí”.

Y continuó demostrando esa confianza que queremos resaltar elevando la voz para que su mensaje llegue a donde deba llegar: “También sepan que creo mucho en ustedes, creo en sus capacidades y también creo en mí y en mi cuerpo técnico. No me cabe la menor duda de que vamos a salir adelante”.

Sabe que llega en un momento difícil para la Selección Mexicana

Jaime Lozano dejó claro que sabe muy bien cuál es el momento que se vive en la Selección Mexicana, pero cree en jugadores, cuerpo técnico y en él mismo para darle vuelta.

“Sé que los momentos no han sido los mejores, pero también sé que de estas circunstancias, es de donde se forjan las mejores historias de vida y del deporte. Hay que tener la capacidad de reinvertanos primero, abrazar las oportunidades. Tenemos muy rápido una nueva oportunidad de poner el nombre de México muy alto; porque los mexicanos, y recuérdenlo siempre, sabemos y nos las ingeniamos para salir adelante“.

Hora de reconciliarse con la afición: Jaime Lozano

Por supuesto el abandono de la afición en el partido contra Panamá no pasó desapercibido y Jaime Lozano sabe muy bien que es su responsabilidad reconciliarse con los mexicanos que llenan los estadios allá donde va la Selección Mexicana.

“Tenemos una gran afición que va a estar nuevamente ahí, que va estar nuevamente esperando ver a sus ídolos dar la vida en cada jugada y en cada partido. Démosle a esa gente que ha creído por muchos años lo que se merece: nuestro mayor esfuerzo“.

?? Incondicionales ?

¡Llegó Jimmy! ?



Y así fue su presentación oficial. ?



Copa Oro ?, ¡allá vamos! ?? ⚽️ pic.twitter.com/lNKck6BiM7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 22, 2023

Naturalmente el discurso de Jaime Lozano no pudo terminar de otra manera que con aplausos. Ahora sólo falta que esa confianza se traduzca en resultados.