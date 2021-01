El futbol inglés terminó la tercera ronda de la FA Cup, uno de los torneos de mayor tradición, en el que se combinan clubes regionales con los profesionales, por lo que nos suele regalan varias historias, como la del Chorley, que se instaló en la cuarta ronda con todo y su himno de Adele.

Para algunos equipos este torneo es una buen vitrina para que se muestren sus jugadores más jóvenes, como Alfie Devine, la joya del Tottenham de sólo 16 años. Para otros clubes es la única oportunidad de codearse con clubes de la Premier League, como el Marine, que fue anfitrión de los Spurs en su modesto estadio.

Las sorpresas de la FA Cup

La FA Cup de vez en cuando nos entrega historias como la de David y Golliat, en la que el equipo pequeño derrota al grande. Este caso es el del Leeds United, de Marcelo Bielsa, que pese a su conocimiento táctico fue eliminado por el Crawley Town, de la cuarta división y las críticas al ‘Loco’ comienzan a acumularse.

Tampoco libraron esta ronda otros equipos de la Premier como Aston Villa, Newcastle, y Crystal Palace, aunque en estos casos se eliminaron contra otros equipos de la Premier.

Los sobrevivientes de la Premier

A falta de lo que suceda el lunes con West Ham, son 12 los equipos de la Premier League que superaron la tercera ronda y con ello el ridículo, como el del Leeds. La lista de sobrevivientes está encabezada por Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Arsenal, y Chelsea.

Wolverhampton, Everton, Fulham, Sheffield, Leicester y Brighton complementan el listado.

Covid limitó a equipos en la FA Cup

Inglaterra es uno de los países más afectados por la nueva cepa del coronavirus, la cual ha disparado el número de contagios y el futbol no pudo escapar de ello. El Derby County, equipo de la Championship y dirigido por Wayne Rooney, tuvo que disputar su partido con el Chorley con jugadores de sus equipos Sub 23 y Sub 18, ya que el primer equipo quedó aislado por contagios y facilitó el triunfo del Chorley.

Aston Villa fue otro de los afectados a tal grado que tuvo que cerrar sus instalaciones, por lo que jugó con jóvenes ante el campeón de la Premier League y el resultado fue una goleada de 4-1.

Mourinho sentado en una modesta silla

José Mourinho, timonel del Tottenham, ha dirigido a equipos de élite y por lo tanto suele estar con todas las comodidades del mundo en la banca, pero esto no fue posible frente al Marine.

El estadio del equipo de la sexta división cuenta con un estadio con capacidad para menos de 400 personas y bancas modestas, que por cuestiones de la pandemia y las normas sanitarias, no fueron utilizadas, de modo que Mourinho y su cuerpo técnico tuvieron que ver el partido en unas sillas comunes.

Cuarta ronda

La siguiente fase se jugará a partir del 23 de enero y los equipos que logren superar esta fase se harán acreedores a un premio de 90 mil libras esterlinas.