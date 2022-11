No cabe duda que los triunfos de un hijo o una hija son lo más especial para cualquiera. El mundo del deporte no es la excepción y un gran ejemplo de ello es la felicidad de Chaco Giménez por lo que está logrando su hijo Santi en Europa.

Santi Giménez se convirtió en héroe del Feyenoord en la Europa League con un gol fundamental en el último partido de la Fase de Grupos, además de otros tres que resultaron clave para darle el primer lugar de grupo a su equipo.

Foto: Getty

Chaco Giménez, feliz por el momento de su hijo Santi en Europa

Vaya, Santi Giménez es sin duda el jugador mexicano del momento junto a, tal vez, Chucky Lozano… y párale de contar. Obviamente su papá no podía quedarse sin expresar su felicidad por el momento que vive.

En entrevista para Fox Sports, Chaco Giménez contó cómo se siente al ver a Santi como líder de goleo en la Europa League e imponiendo marcas que ni Halaand ni Mbappé ni Salah igualan por ahora.

“¡Me duele la nuca; se me subió la presión! Yo ya no estoy para estos trotes”, dijo, sobre cómo vivió el partido del Feyenoord vs Lazio. “Yo estoy feliz con el presente de Santi”.

¿Y si no lo llevan al Mundial?

Ahora bien, la conversación giró principalmente en torno a la posibilidad de que ‘Chaquito’ no sea convocado por Gerardo Martino para Qatar 2022 a pesar de estar en mejor momento que cualquier otro centro delantero mexicano. Pareciera que Santi es la cuarta opción y que sólo podría ir al Mundial en caso de que Raúl Jiménez no lograra recuperarse de la lesión.

Foto: MexSport

‘Chaco’ Giménez confesó que no es fácil dar una opinión al respecto porque le es imposible ser objetivo, pero respeta las decisones del DT del Tri por su experiencia, y mientras no se dé la lista final, no pierde las esperanzas de que Santi vaya al Mundial.

“Santiago está convocado y si no me equivoco, el 14 va a estar en Girona (…) La verdad que es muy difícil estar de mi lado y yo entiendo al técnico; entiendo que podemos analizar, podemos decir un montón de cosas, pero después el técnico tiene a sus jugadores de confianza también y es muy válido”.

Será justo el 14 de noviembre cuando se dé a conocer la lista final de la Selección Mexicana para Qatar 2022. Sabremos ese día si Santi Giménez va o no a la Copa del Mundo.