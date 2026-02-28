Lo que necesitas saber: A Irán le toca jugar sus tres partidos de la Fase de Grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Entre los problemas menos importantes que tiene Irán en estos momentos es el Mundial 2026. Aparentemente la Federación Iraní de Futbol está analizando la posibilidad de no jugar la Copa del Mundo, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Y como si los ataques no fueran suficientes, todos los partidos de la Selección de Irán se juegan en Estados Unidos, entre California y Seattle. Algo que claramente no es lo más ideal en estos momentos ni en un futuro cercano.

¿Irán se baja del Mundial 2026?

De acuerdo con algunas declaraciones hechas por Mehdi Taj, Presidente de la Federación de Futbol Iraní, a una televisora local (de acuerdo con MARCA), es improbable que jueguen el Mundial 2026.

“Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso“.

Aunque Mehdi dejó la puerta abierta a una posibilidad de llegar a un acuerdo con la FIFA o hasta ver cómo se define la situación de Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel y la muerte de Alí Jamenei, líder supremo iraní.

Partidos de Irán durante el Mundial 2026

Irán se ubica en el Grupo G del Mundial 2026, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Sus tres partidos de la Fase de Grupos se jugarán en Estados Unidos, dos en California y uno en Seattle.

La Selección de Iraní ya había tenido problemas con Estados Unidos. Antes del sorteo del Mundial se había reportado que el gobierno estadounidense le había negado visas a parte de su delegación. Sin embargo, lograron solucionarlo y todos llegaron al sorteo.

Partido Fecha Sede Irán vs Nueva Zelanda 15 de junio del 2026

19:00 hrs SoFi Stadium

California, Estados Unidos Bélgica vs Irán 21 de junio del 2026

13:00 hrs SoFi Stadium

California, Estados Unidos Egipto vs Irán 26 de junio del 2026

21:00 hrs Lumen Field

Seattle, Estados Unidos

Lo que es una realidad es que Irán está en la lista de países vetados por Estados Unidos y aunque existen algunas ‘restricciones’, tras los ataques puede que se vuelvan más severas las medidas contra los iraníes.

“(IV) Cualquier atleta o miembro de un equipo deportivo, incluidos entrenadores, personas que desempeñan un papel de apoyo necesario y familiares inmediatos, que viajen para la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos u otro evento deportivo importante según lo determine el Secretario de Estado”, podrán ingresar a Estados Unidos, según el Decreto de Trump.

Será cuestión de tiempo para conocer la postura final de Irán y claro de la FIFA, pues su galardonado Premio de la Paz, Donald Trump, anda (otra vez), haciendo de las suyas.