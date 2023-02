Tigres se quedó sin técnico porque a Diego Cocca se lo llevaron a la Selección Mexicana, algo que no le gustó nadita a la directiva felina y debutaron al ‘Chima’ Ruiz, quien en su presentación como timonel interino le dio un baile a Pumas, con todo y golazo de Andre-Pierre Gignac a pase de Sebastián Córdova.

La sexta jornada de la Liga MX terminó tempranito el domingo para no “opacar” al Super Bowl y porque esta semana tenemos fecha doble, de modo que la actividad comenzó desde el jueves con dos partidos y el resultado fue una cosecha de 29 goles, una cifra nada mala.

Local Resultado Visitante Querétaro 0-3 León Atlas 0-2 Monterrey Puebla 3-1 Mazatlán Tijuana 1-0 A. De San Luis América 2-1 Necaxa Tigres 4-2 Pumas Juárez 3-1 Santos Pachuca 1-1 Chivas Toluca 3-1 Cruz Azul

Pachuca empató contra las Chivas, que tal vez merecieron más, y tras ese resultado Monterrey heredó el liderato en la tabla general y tiene muy cerca a Tigres, de modo que el Clausura 2023 se pone en modo regio.

La atajada contra el travesaño

Carlos Acevedo luce muchísimo con la endeble defensa de Santos Laguna y ante Juárez le llovió gacho. El arquero lagunero estuvo muy activo, sobre todo en el primer tiempo, en el cual fue la figura de su equipo con tremendos atajadores, pero el que hizo contra el travesaño es de otro planeta.

En un tiro de esquina, el arquero no sólo se estiró todo lo que pudo para manotear el balón, sino que lo atoró con el travesaño con la mano izquierda, por lo cual queda claro que las comparaciones con Richard Tex-Tex no son exageradas. Para acabarla, el arquero no dio rebote y controló la bola en dos tiempos.

Ojo con los Bravos de Juárez en la Liga MX

Tal vez no es el equipo favorito para el título, pero estos Bravos de Juárez ahora sí apuntan a la liguilla y ante Santos dieron tal vez la mejor exhibición de esta franquicia en Primera División, incluyendo los tiempos de Lobos BUAP, al que le compraron el lugar.

Por primera vez este equipo le ganó a Santos y andan con un punto por debajo del América y empatados con las Chivas. Ya quisieran Pumas y Cruz Azul tener el rendimiento del equipo fronterizo, que además la anda rompiendo en la Liga MX Femenil, así que la directiva de este club al fin parece que dio en el clavo.

Juárez al fin dio en el clavo en la Liga MX / Mexsport

El espectacular show del medio tiempo del Puebla

Muy bonito el show de Rihanna en el Medio Tiempo del Super Bowl, pero se quedó corto respecto al show que armó el Puebla durante el descanso de su partido contra Mazatlán, con la presencia de un perrito que hizo varios trucos y captó la atención de varios aficionados y miles de televidentes.

¿Espectáculo de medio tiempo de la NFL?



No, gracias, ayer vi el mejor show de medio tiempo, del mundo. pic.twitter.com/WplZIH60g5 — Carlos Álvarez (@caralvdi) February 11, 2023

La Franja redondeó su noche con un triunfo sobre el pobre Mazatlán, que pese a la llamada de atención de Ricardo Salinas Pliego, sigue sin ganar. Rubén Omar Romano debutó como estratega y cayó 3-1.

La ‘campeonitis’ de Cruz Azul

Hablando de equipos que no dan una… Cruz Azul no es el peor equipo de la Liga MX sólo por presencia del Mazatlán. El conjunto cementero ahora cayó contra Toluca y el puesto de Raúl Gutiérrez está en peligro, aunque tal vez lo ha salvado hasta ahora la confianza de sus propios jugadores y la cercanía de los siguientes partidos.

Querétaro, Cruz Azul y Mazatlán son los equipos que no han ganado en el torneo. ¿Será que Cruz Azul está pagando la mala planeación o es que sufre campeonatos tras conquistar la Copa Sky (jajaja)?

La pirotecnica del América

El Estadio Azteca suele convertirse en una especie de antro cada vez que el América marca un gol… y también cuando el balón pasa cerca del arco rival. Con cada gol del Ame se pone en marcha un “espectáculo” de luces y pirotecnia.

Sin embargo, ante Necaxa quedaron, ya que en la última jugada se lanzaron los cohetes detrás del arco pensando que el balón había entrado al arco, pero pues no.

Los memes de la Liga MX

Prendieron los fuegos aritificiales en el Azteca y no fue gol JAJAJAJAJA el BBVA 2.0 — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) February 12, 2023

*un balón pega en el poste o pasa cerca de la portería*



Los estadios de la Liga Mx en corto: pic.twitter.com/Gx6ZDrYUHQ — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) February 12, 2023