¿Tan poquito tiempo? Así fue el debut de Marcelo Flores con la Selección Mayor de México

El momento estelar de Marcelo Flores al fin llegó con la Selección Mexicana Mayor. El jugador del Arsenal debutó con la playera del Tri en el partido amistoso contra Chile luego de entrar de cambio en el segundo tiempo.

Flores, de 18 años de edad, había jugado en selecciones menores, la última de ellas fue la Sub 20, con la cual ganó la Relevations Cup, un torneo amistoso, y en el cual fue la figura de la Selección Mexicana, y al término del torneo lanzó un mensaje al ‘Tata’ Martino, al asegurar que estaba listo para ir al Tri mayor y la convocatoria llegó.

Flores arrancó el partido desde la banca, por lo que vio todo el primer tiempo como suplente y una parte del complemento, aunque Martino lo mandó a calentar antes de finalizar el primer tiempo y fue cuando aficionados lo comenzaron a ovacionar al futbolista de 1.64 metros, pero el estratega del Tri se guardó el cambio hasta el minuto 82.

¿Cómo le fue a Marcelo Flores?

El jugador del Arsenal entró por Uriel Antuna y se colocó por el costado derecho aunque se movió mucho por el centro y de inmediato se mostró. Pidió el balón y trató de encarar, incluso pidió un balón en un tiro libre, sin embargo, el disparo Flores llegó fácil al portero chileno.

En términos generales y con apenas ocho minutos en la cancha, a Flores le faltó tiempo para agarrar confianza, pero en poco tiempo dejó claro que ganas le sobran y habrá que esperar una mejor oportunidad para verlo más tiempo sobre la cancha.

El hecho de que Flores ya haya debutado con el Tri Mayor representa un golpe sólido a la Selección de Canadá, misma que pelea al jugador del Arsenal, ya que tiene la nacionalidad mexicana, como canadiense y británica, sin embargo, esto no significa que Marcelo no pueda cambiar de asociación, pues hay que recalcar que este partido no es oficial.