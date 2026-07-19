Lo que necesitas saber: Cristiano Ronaldo se va como el único futbolista en marcar gol en seis Copas del Mundo.

Se nos terminó el Mundial 2026 y llegó el momento de revisar todos los récords que se rompieron en esta edición. Aunque también nos tocó despedirnos de varias leyendas como Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Neymar y el propio Lionel Messi, es hora de hablar de números.

¿Sabían que Messi es el jugador con más partidos de Copa del Mundo o que el ‘Tala’ Rangel mantuvo en ceros la portería de México por más de 300 minutos?

Fotografía @Argentina vía X

Los récords de Argentina en el Mundial

Argentina acumula varios récords. Para empezar, nunca ha perdido un partido de semifinales en Copas del Mundo; semifinal que juega, la gana. En la última, derrotó a Inglaterra 2-1 con su uniforme azul, el de la suerte.

Lionel Messi también superó su propio récord como el jugador con más partidos en Copas del Mundo con 34, en Qatar había conseguido 26.

Alemania 2006: 3 partidos

Sudáfrica 2010: 5 partidos

Brasil 2014: 7 partidos

Rusia 2018: 4 partidos

Qatar 2022: 7 partidos

Mundial 2026: 8 partidos (se jugó un partido más por los dieciseisavos)

Por si fuera poco, igualó a Cafú como el jugador con más finales jugadas. Ambos con tres. El brasileño jugó las de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002, mientras que el argentino participó en las de Brasil 2014, Qatar 2022 y el Mundial 2026.

¿Otro más? Messi se convirtió en el jugador con más edad en marcar un hat-trick en una Copa del Mundo con 38 años y 357 días.

Fotografía @Argentina vía X

Mbappé, máximo goleador en Copas del Mundo

Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 22 goles; superó la marca que había impuesto Miroslav Klose con 14 tantos en las cuatro ediciones en las que participó.

‘Kiki’ no pudo llegar a la final con Francia, pero se lleva un buen premio de consolación; además, dejó a Messi en el segundo lugar con 21 tantos.

Mbappé con la selección de Francia / Mexsport

México líder invicto de su grupo

Aunque la Selección Mexicana quedó eliminada en Octavos de Final y no pudo igualar sus dos participaciones anteriores como anfitrión, sí consiguió un par de récords importantes.

Por primera vez en toda su historia, ganaron sus tres partidos de Fase de Grupos y avanzaron invictos a la ronda de dieciseisavos de final. Además, Raúl ‘Tala’ Rangel mantuvo la portería de México en ceros durante 384 minutos. Y eso que fue su primer Mundial.

Foto: Mexsport

Otro que también se lució en su debut mundialista fue Julián Quiñones, quien marcó cuatro goles y se convirtió, junto a Luis Hernández y Javier Hernández, en uno de los máximos goleadores de México en Copas del Mundo.

Aunque solo el ‘Matador’ y Quiñones marcaron sus cuatro tantos en una sola edición.

Foto: Mexsport

Cristiano Ronaldo y su goles en seis Copas del Mundo

Cristiano Ronaldo no podía despedirse del Mundial sin conseguir un récord: se convirtió en el primer futbolista en marcar gol en seis Copas del Mundo, desde Alemania 2006 hasta el 2026. Una verdadera leyenda viviente.

Además, se va como el máximo goleador de Portugal en mundiales con 11 goles; superó los 9 que había conseguido Eusebio.

Cristiano Ronaldo

El partido por el tercer lugar con más goles

El Inglaterra vs Francia se convirtió en el partido por el tercer lugar de una Copa del Mundo con más goles en la historia con un total de 10. Los ingleses se llevaron la victoria por marcador de 6-4.

También fue la primera vez que Inglaterra ganó un juego por el tercer lugar, antes del 2026, acumulaba un par de derrotas en Rusia 2018 e Italia 1990.

Fotografía @FIFAWorldCup

Más récords que nos deja el Mundial 2026

Michael Olise se convirtió en el jugador con más asistencias en una Copa del Mundo con un total de 7.

Senegal es el primer equipo africano en marcar cinco goles en un solo partido de Mundial.

Ismael Saibari de Marruecos es el primer jugador de origen africano en marcar gol en tres partidos consecutivos en Copa del Mundo .

. Estados Unidos marcó por primera vez cuatro goles en un partido de Mundial: contra Paraguay 4-1.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son los únicos futbolistas en el jugar seis Mundiales ( Guillermo Ochoa también fue convocado a seis Copas, pero no fue titular en todas ).

). Se marcaron un total 308 goles en el Mundial del 2026, más de los 172 que hubo en Qatar 2022.

Memo Ochoa en el Mundial 2026 / Foto: Mexsport

Entrenadores más longevos en el Mundial

Dick Advocaat de Curazao, se convirtió en el entrenador más longevo en dirigir en un Mundial con 78 años .

. La victoria de Sudáfrica sobre Corea del Sur, convirtió a Hugo Broos en el entrenador más longevo en ganar un partido de Copa del Mundo con 74 años y 75 días. (El récord le pertenecía a Carlos Queiroz con 73 años y 108 días)

Fotografía FIFA.com

Unai Simón mantuvo en ceros la portería de España durante 609 minutos, superó el récord de Walter Zenga de 517 minutos.

En su debut, Erling Haaland se convirtió en el máximo goleador de la Selección de Noruega en Copas del Mundo con siete goles en cuatro partidos.

Erling Haaland con Noruega / Haaland via X

El México vs Inglaterra se convirtió en el partido de futbol más visto en la historia de México y Estados Unidos con un total de 36 millones de espectadores en territorio mexicano y 44 millones en suelo estadounidense.

En Inglaterra, la semifinal contra Argentina fue el evento en vivo más visto en los últimos cinco años, con 24 millones espectadores.