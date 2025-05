Lo que necesitas saber: Jack Doohan es uno de los cuatro pilotos que no han sumado puntos en la temporada 2025

El Gran Premio de Miami era la carrera que muchos esperaban en Argentina, pues los rumores establecían que Franco Colapinto tomaría el control del segundo asiento en la escudería Alpine, sin embargo, el piloto argentino sigue en sus funciones como piloto reserva y esto se debe al rendimiento de Jack Doohan.

En sus primeros cinco Grandes Premios, el piloto australiano ha tenido dos choques fuertes. El primero en Australia y el segundo en Japón, donde dejó abierto el DRS por error en la entrada de la primera curva durante la segunda practica libre y se golpeó de manera violenta a más de 300 kilómetros por hora y provocó daños de un más de un millón de dólares en el auto.

Así quedó el auto de Jack Doohan / F1

Doohan, un dolor de cabeza para Alpine

Estos pecados, sin embargo, se han compensado con un rendimiento que si bien no se ha manifestado aún con puntos en carrera, no está del todo lejos respecto a lo que ha hecho Pierre Gasly, el piloto principal, por lo cual la puerta no se ha abierto aún para Colapinto.

“Su rendimiento, de hecho, no ha sido malo, para ser sincero”, consideró Johnny Herbert, comisario de la FIA y expiloto de Fórmula 1, quien indicó que esto tal vez represente un dolor de cabeza respecto a los planes que tenía Flavio Briatore para subir a Colapinto.

“Pierre Gasly no lo ha superado en absoluto. El ritmo de clasificación es muy similar, así que probablemente sea un pequeño dolor de cabeza para Flavio porque creo que quería que todo se desvaneciera, que quedara mentalmente completamente destruido, y luego poder hacer ese cambio rápidamente”, mencionó Herbert a Motorsport Week.

Flavio Briatore, asesor de Alpine / Getty

A Doohan sólo le hace falta meterse en los puntos

La diferencia entre Pierre Gasly y Jack Doohan en sesiones de calificación ha sido de una a tres décimas a lo largo del campeonato, y son éstas mismas décimas las que han marcado la diferencia entre pasar a la Q2 o quedarse eliminado en la Q1.

En Arabia, por ejemplo, el tiempo de Doohan fue de 1:28.739 y quedó eliminado al finalizar el la posición 17, mientras que Gasly marcó 1:28.421 y con eso superó el filtro hacia la Q2. En Bahréin, Doohan estuvo a nada de meterse por primera vez a la Q3 y en carrera estuvo dentro de la zona de puntos durante la mayor parte de la carrera.

Jack Doohan y Pierre Gasly

De esta manera, Doohan solo tiene pendiente meterse a la zona de puntos en carrera, pero entre más tiempo tarde en hacerlo, más se podría abrir la puerta de un cambio de piloto. De acuerdo con algunos reportes, Doohan tiene garantizado su lugar en Alpine al menos hasta la mitad de la temporada y su rendimiento determinará si se queda a finalizar la temporada.

“Clasificar es una cosa, pero la carrera es algo en lo que tiene que aprovechar todas las energías, tanto las negativas como las positivas, y hacer el trabajo en una situación de carrera será su salvación. Si no se da, seguro que será Colapinto”, mencionó.