Kimi Antonelli cambió la foto de perfil en su cuenta de perfil en Instagram por una imagen negra, como una manifestación de rechazo y desaprobación por parte de fans de Red Bull y Max Verstappen, después de que Helmut Marko asegurara que el italiano hizo un movimiento “muy obvio” para dejar pasar a Lando Norris en la última vuelta del Gran Premio de Qatar.

Con este rebase en la parte final de la carrera, Lando Norris finalizó en el cuarto lugar y quedó con una ventaja de 12 puntos sobre Max Verstappen. Sin el rebase, la diferencia habría sido menor, 10 unidades.

El perfil de Kimi Antonelli

¿Qué dijo Helmut Marko?

Durante la carrera, el ingeniero de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, dijo que parecía que Antonelli había dejado pasar a Lando, sin saber en realidad que el piloto de Mercedes había cometido dos errores que lo llevaron fuera de la pista y esas pifias fueron aprovechadoaspor Norris. No hubo intención de hacerle un favor al piloto de McLaren.

Desde la onboard de Kimi se ve perfectamente como pierde el coche hasta en 2 ocasiones



Esto Helmut Marko lo sabía, y a pesar de ello acusó públicamente a Antonelli de dejarse pasar



Una sobrada más de Helmut Marko que terminará sin consecuencias

Lambiase aclaró esta situación directamente en una reunión con Toto Wolff, director de la escudería Mercedes, pero Helmut Marko lanzó acusaciones contra Kimi Antoenlli en diversos medios de comunicación, por lo cual las redes sociales de Kimi explotaron con más de mil 100 comentarios abusivos.

“Los 12 puntos los tenemos gracias a Antonelli, que elegantemente se hizo a un lado. No pudo tener dos veces el mismo error , se hizo a un lado, pero dejémoslo así, tenemos esa diferencia y tenemos que ganar la carrera de Abu Dhabi”, dijo Helmut Marko.

Toto Wolff tachó los comentarios de Helmut Marko

Toto Wolff explicó después de la carrera que había aclarado todo con Gianpiero Lambiase y se lanzó contra los comentarios de Helmut Marko.

“Esto es una completa estupidez. ¿Qué tan ingenuo puedes ser para decir algo así? Me molesta el error del final. Me molestan otros errores, y luego escuchar semejante disparate me deja sin palabras. Con Gianpiero Lambiase todo está claro”, indicó.

according to gpblog, GP and toto cleared the air. GP didn't see the situation and toto explained kimi just went off, nothing intentionally

“¿Por qué pensaríamos en interferir en el campeonato de pilotos? Deberían comprobar si está viendo fantasmas”, complementó.

Red Bull se disculpa por los comentarios de Helmut Marko y Gianpiero Lambiase

Un día después, tras ver las consecuencias, Red Bull compartió un comunicado para aceptar el error y los posteriores comentarios contra Kimi Antonelli.

“Los comentarios realizados antes del final e inmediatamente después del GP de Qatar que sugieren que el piloto de Mercedes Kimi Antonelli había permitido deliberadamente que Lando Norris lo adelantara son claramente incorrectos.

“Las imágenes repetidas muestran a Antonelli perdiendo momentáneamente el control de su auto, lo que permitió que Norris lo adelantara. Lamentamos sinceramente que esto haya provocado que Kimi reciba abusos en línea”, indica el comunicado. FIA también lanzó un comunicado para condenar la situación y manifestar apoyo a Antonelli.

Comunicado de Red Bull

El Gran Premio de Abu Dhabi definirá al campeón de la temporada 2025, con tres pilotos con oportunidades matemáticas: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri, a quien sólo le sirve ganar o finalizar segundo y esperar una muy mala carrera de sus otros dos oponentes.

