‘We need Kong’: Checa el impresionante primer tráiler de ‘Godzilla vs. Kong’

El famoso MonsterVerse protagonizado por Kong y Godzilla, también sufrió varios cambios a partir de la pandemia. La última entrega de esta franquicia titulada Godzilla vs. Kong –que además ha sido una de las más esperadas–, tenía una fecha de estreno programada para el 13 de marzo de 2020.

La fecha de salida se cambió para el 20 de noviembre de 2020; sin embargo, Warner y LegendarCourtesy of Warner Bros. Pictures and Legendary decidieron moverla una vez más para mayo de 2021. Pero como no todo puede ser tan malo, decidieron adelantar su estreno, quedando para el 26 de marzo de 2021. En esa fecha, veremos por fin el enfrentamiento de dos los kaijus más conocidos y populares en Occidente.

Después de años de espera y de no saber detalles de la historia de Godzilla vs. Kong, es que finalmente tenemos el primer tráiler oficial que no sólo es emocionante, sino también bastante revelador.

Primer tráiler de Godzilla vs. Kong

El primer avance de Godzilla vs. Kong es, por decir menos, impresionante, pues aparecen dos de las figuras más icónicas en el cine. Además, se revelan detalles bastante interesantes de la historia.

Primero vemos que Kong ha sido capturado por los humanos y lo sacan de la isla en la que siempre ha estado. Lo tienen sedado y amarrado. En el barco viajan varios de los personajes principales como Nathan Lind e Ilene Andrews, quienes van acompañados de una pequeña niña que tiene una conexión con Kong. Es la única que se puede “comunicar” con él…

La verdadera acción comienza cuando el barco en el que transportan a Kong, choca con Godzilla, lo que deriva en un enfrentamiento en el que “uno debe caer“. Poco a poco se revela que alguna vez, en un evento milenario, hubo una guerra entre Kong y Godzilla en la que no se determinó quién era el rey de los monstruos.

Por lo que Godzilla vs. Kong pueda servir de desenlace para conocer quién es el más poderoso y quién es el que mantiene el equilibrio entre todos los kaiju Desde luego, las imágenes se ven impresionantes a partir de que Godzilla lanza sus llamas azules, las cuales vimos por primera vez en Godzilla: King of the Monsters.

¡Basta de tanta explicación! Por acá les dejamos el tráiler de Godzilla vs. Kong para que le echen un ojo.

Dos mexicanos

El elenco de Godzilla vs. Kong tiene entre sus filas a nombres que han liderado Hollywood y la televisión desde hace algunos años. Tal es el caso de Alexander Skarsgård, quien protagoniza el filme junto a Millie Bobby Brown, Rebeca Hall, Kyle Chandler, Julián Dennison, Brian Tyree Henry y más.

Sin embargo, lo que más nos emociona es la presencia de dos mexicanos en esta misma cinta. Se trata de Demián Bichir, quien se unió al elenco de Godzilla vs. Kong desde 2018 en el personaje de Walter Simmons. Bichir ha aparecido en varias producciones de alto perfil como The Midnight Sky de George Clooney (pueden ver la entrevista AQUÍ), The Nun dentro del universo de El conjuro (ACÁ pueden ver la entrevista) o The Hateful Eight de Quentin Tarantino.

Todo esto sin olvidar que próximamente aparecerá en Chaos Walking junto a Tom Holland y Daisy Ridley… y desde luego, su nominación al Oscar como Mejor Actor por A Better Life en 2012.

Eiza González también forma parte de Godzilla vs. Kong. Ella se suma con el personaje de Maya Simmons. Eiza también ha tenido participación en películas en los últimos años, empezando con Baby Driver de Edgar Wright, Welcome to Marwen protagonizada por Steve Carell, Hobbs & Shaw junto a Dwayne Johnson y Jason Statham y Bloodshot con Vin Diesel.

El próximo 19 de febrero, se estrenará en Netflix la comedia I Care a Lot, en la que aparece junto a Rosamund Pike, Dianne Wiest y Peter Dinklage.

La cuarta entrega del MonsterVerse de Warner y Legendary

En 2014, Legendary se volvió a unir a Warner Bros. para trabajar en una nueva serie de películas protagonizadas por los kaiju más populares en Occidente: King Kong y Godzilla. Ese mismo año, nació el MonstrVerse con Godzilla, la cual nos presentó de nueva cuenta al monstruo después de estar “desaparecido” –en el cine– durante más de 15 años.

El éxito de esta cinta dio luz verde para Kong: Skull Island de 2017. Cada una representó la primera cinta en solitario de estos dos grandes monstruos que nos preparaban para verlos en una misma cinta. Sin embargo, en 2019 se estrenó otra producción centrada en Godzilla bajo el título de King of the Monsters, la cual tuvo el objetivo de presentar en pantalla a otros titanes tales como Rodan, King Gidhora y Mothra.

Luego, se anunció una cuarta entrega en el llamado MonsterVerse, la cual, finalmente, uniría a Kong y Godzilla en una misma historia, o mejor dicho, en una batalla épica para determinar quién es el más poderoso y quien mantiene el equilibrio que sostiene a la humanidad en este planeta.

¿Podría ser Godzilla vs. Kong la última entrega? Difícilmente. ¿Será la muerte de alguno de los dos? Loas rumores indican que sí, pero no le apostamos mucho a esta idea. Si se sigue la fórmula del éxito, Godzilla podría regresar para cerrar una trilogía.

O bien, si Kong resulta ganador en Godzilla vs. Kong, quizá podría darle entrada a su propia trilogía. En otras palabras, ver otras dos cintas en solitario de este mismo personaje.

No podremos resolver ninguna de estas preguntas hasta ver Godzilla vs. Kong. Pero de mientras, si ya se echaron el tráiler, ahora pueden ver la entrevista que en 2019 tuvimos con Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Vera Farmiga y el elenco principal de Godzilla: King of the Monsters…