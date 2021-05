¿Quién escribió la biografía no autorizada de Luis Miguel y qué se reveló?

En el sexto episodio de Luis Miguel: La Serie de Netflix, vemos de lleno la entrada de Armando Manzanero para la producción de Segundo Romance en la que también colaboró con Kiko Cibrián y del que salieron canciones como “El día que me quieras” (título del mismo episodio), “Somos novios” o “Como yo te amé”.

Sin embargo, en este texto nos centraremos en el momento en el que la abuela de Luis Miguel (madre de Luisito Rey), amenaza al cantante de hablar con Cynthia Casas para la publicación de una biografía sobre el cantante en la que se revelaría no sólo su mala relación con su papá, sino lo que supuestamente había pasado con Marcela Basteri.

¿Pero quién es Cynthia Casas en la vida real y como estuvo el pleito por la salida de esta biografía no autorizada sobre Luis Miguel?

También puedes leer: “TE EXTRAÑO”: ASÍ FUE LA COMPLICADA RELACIÓN ENTRE LUIS MIGUEL Y ARMANDO MANZANERO

El gran solitario

En Luis Miguel: La Serie el personaje de la abuela menciona a una tal Cynthia Casas, quien supuestamente la buscó para hablar sobre los detalles más íntimos de la vida del cantante. La abuela intenta chantajear a Luis Miguel que si no le permite regresar a España con Sergio, su hermano menor, hablará con ella para revelar todo lo que sabe.

Ahí se queda la cosa en la serie. Pero en la vida real, se armó un enorme pleito en el que el cantante, en 1994, demandó a la autora cuyo nombre real es Claudia de Icaza. Ese año, Claudia publicó El gran solitario como una biografía no autorizada, por lo que Luismi la demandó por 7 millones de dólares.

Micky pedía que todos los ejemplares salieran de circulación y la acusó de daño moral, difamación y calumnia en palabras de la misma Claudia. Pero después de tres años de batalla legal, la periodista ganó. Ironías de la vida: el libro se reeditó en 2018 con la salida de la serie de Netflix y de hecho, se tomaron extractos de la obra para presentarlas en la serie bajo la autorización del cantante. La autora quiso volver a dar una vuelta al libro para contar también el tema de la demanda.

El gran solitario

De acuerdo con algunas entrevistas que Claudia ha dado desde la publicación de El gran solitario en 1994, ella fue la primera en hacer público cuatro puntos de la vida del cantante.

La primera es la relación entre Luisito Rey y Luis Miguel, revelando algunos tratos de abuso y explotación laboral hacia el cantante desde que era niño. Habló de malos tratos y cómo estaba obligado a hacer todo lo que su padre indicara.

El segundo es la desaparición de Marcela Basteri. Claudia indago sobre su paradero y. las circunstancias en las que había desaparecido, dejando no sólo a Luis Miguel y su hermano Alejandro, sino al más pequeño de todos, Sergio.

En tercer lugar, el hecho de que Luismi era padre de una niña que no reconoció durante muchos años (fruto de su relación con Stephanie Salas). Como también se ve en la serie, Luis Miguel no reconoció a Michelle durante 11 años y no era del dominio público que tenía una hija.

Y por último, algunos detalles de sus relaciones personales y románticas con personas como Mariana Yazbek e Issabela Camil.