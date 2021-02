Mira a Timothée Chalamet como el hijo de Edward Scissorhands en este épico comercial del Super Bowl

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más importantes. Cada cuatro años, el Mundial y las Olimpiadas le roban atención, pero el Super Tazón es el rey de todos los años, razón por la cual las marcas invierten millones de dólares por unos pocos segundos del tiempo. Y este año parece que la guerra de los comerciales la va a ganar Timothée Chalamet dentro de un clásico de Tim Burton: Edward Scissorhands.

¡¿Qué?! Sí, antes de la transmisión del Super Bowl, apareció un comercial donde Timothée Chalamet, la estrella de Hollywood del momento, nos llevó al mundo de una de las películas más aclamadas de Burton y un clásico de los 90. Y por si eso no fuera suficiente, también vimos a Winona Ryder dentro de su personaje de Kim.

Ante la sorpresa, la duda y la confusión, les explicamos acá:

El hijo de Edward Scisshorhands

La aparición de Chalamet y Ryder, se dio por un comercial de Cadillac. En este ad, aparece el actor interpretando al hijo de Edward y Kim llamado Edgar Scissorhands. El joven heredó las manos de tijera de su padre (sí, ouch por Kim), y vive una complicada vida: poncha los balones que le lanzan, corta de más la fruta y verdura en su trabajo, y es bastante solitario como su padre.

Después de un accidente en un autobús, el chofer le prohibe la entrada a Edgar, por lo que Kim se da cuenta que puede ayudar a su hijo con manos de tijera comprándole un auto eléctrico que sea fácil de manejar… y sí, aquí es cuando se hace el anuncio de un Cadillac completamente eléctrico: Cadillac LYRIQ.

El comercial fue dirigido por David Shane, pero el concepto fue aprobado por el mismo Tim Burton, genio detrás de esta historia que tiene poquito más de 30 años. Se los dejamos por acá porque es maravilloso ver a Chalamet dentro de este personaje:

Ver en YouTube

Timothée Chalamey sí, ¿pero Johnny Depp?

Johnny Depp no aparece en el comercial y no hay señales de su personaje, quien fue el protagonista de la cinta de 1990. Como recordamos, hace unos meses Depp estuvo dentro de una enorme controversia cuando una corte británica falló a favor de The Sun tras la demanda del actor al tabloide por difamarlo al llamarlo “golpeador de esposas”.

Todo esto se dio en medio de las acusaciones de Amber Heard de haber sufrido violencia doméstica durante su matrimonio con Depp. Durante el juicio, Heard testificó a favor de The Sun mientras Depp mostró evidencia donde supuestamente su exesposa también era violenta con él.

En realidad, no se sabe si esa es la razón por la que Depp no reinterpretó a Edward Scissorhands en este comercial del Super Bowl. Pero es fácil imaginarlo. El actor salió del proyecto de Fantastic Beasts en su tercera entrega. Depp anunció que le pidieron que abandonara el proyecto, por lo que su personaje de Grindelwald quedó en el limbo.

Semanas después, se dio a conocer que el actor danés, Mads Mikkelsen, tomaría al personaje para la tercera producción que podría salir hasta 2022.