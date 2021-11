¿Están de acuerdo? Estos son los 10 mejores discos del 2021 según Rough Trade Records

Parece increíble y quizá muchos no lo crean, pero estamos a unas cuantas semanas de que termine el 2021. Un año que como el anterior, estuvo lleno de cambios, momentos buenos y malos, pero sobre todo, nos sorprendió con un montón de música espectacular. Quizá sea muy temprano para armar una lista con todos los discos increíbles que hemos escuchado en estos casi 11 meses, pero hay quienes ya se animaron a mencionar los mejores álbumes del año, tal es el caso de Rough Trade Records.

Como recordarán, cada año y sin falta, este sello discográfico independiente (uno de los más importantes del Reino Unido) arma su listado de los que considera lo mejor de lo mejor de los materiales discográficos que escuchamos en este tiempo. Y si, es probable que no todos estemos de acuerdo con su criterio, pero sin duda lograron armar una selección bastante nutrida e interesante con nombres grandes dentro de la industria musical, y bastantes actos emergentes que pintan para grandes cosas.

Rough Trade Records publicó su lista con los mejores discos del 2021

Por supuesto que en 2021 no podía hacer falta la lista de Rough Trade Records, que para nuestra sorpresa, llegó antes de lo que esperábamos y con discos grandiosos. Pero quizá lo más interesante de su top 100 de álbumes de este año es que en los primeros 10 lugares, hay varios proyectos femeninos o bandas que cuentan con mujeres en su alineación. Para que se den una idea, Dry Cleaning, Arlo Parks; Little Simz; Black Country, New Road; y Wolf Alice encabezan los primeros puestos.

También hay algunas sorpresas, como el caso de Damon Albarn (quien recientemente acaba de lanzar su segundo material discográfico como solista y ya entró a lo mejor del año). De igual manera, aparece artistas que nos encantan como IDLES, St. Vincent, Japanese Breakfast, Courtney Barnett, Jungle, Clairo, Sufjan Stevens, Julien Baker, Sault, Drug Store Romeos, Faye Webster, slowthai y hasta Olivia Rodrigo. A continuación les dejamos los 10 mejores discos del año según esta disquera.

1..- Dry Cleaning – New Long Leg

2.- Arlo Parks – Collapsed in Sunbeams

3.- Little Simz – Sometimes I Might Be Introvert

4.- Black Country, New Road – For The First Time

5.- IDLES – Crawler

6.- Squid – Bright Green Field

7.- Jane Weaver – Flock

8.- Wolf Alice – Blue Weekend

9.- Cassandra Jenkins – An Overview On Phenomenal Nature

10.- Madlib/Four Tet – Sound Ancestors

¿Cómo ven? ¿Les gustó la lista que armó Rough Trade Records? Quizá para muchos no sea una sorpresa, ya que el sello británico consideró algunos discos que aparecieron entre los finalistas del Mercury Prize 2021, como los de Arlo Parks, Wolf Alice y Black Country, New Road. De cualquier manera, todos estos álbumes son grandiosos y sin duda, demuestran que a lo largo de este año tuvimos música de lujo. Si quieren checar el listado completo, se los dejamos justo POR ACÁ.