La fiesta se va a armar en Querétaro y ahí vamos a andar con ustedes. Luego del ratote que nos aventamos de espera, por fin regresa el Pulso GNP y claro que ya andamos puestísimos para disfrutar de artistas de la talla de Gorillaz, Cold War Kids, Band of Horses, Ximena Sariñana, Hot Chip, Carla Morrison y otros más que encabezan el cartel.

Pero esos artistas no son el único atractivo del festival. Como siempre, en el apartado de las llamadas ‘letras chiquitas’ hay muchas propuestas musicales que no pueden dejar pasar, y aquí les decimos cuáles son las bandas y artistas que tienen que ver sí o sí.

Daniela Spalla

Talento, clase, emotividad, melancolía y más… Daniela Spalla lleva ya un rato como una de las compositoras más geniales de la escena de Latinoamérica y hay que decirlo como es: sus presentaciones siempre son una garantía de un show cargado de talento: desde lo musical hasta lo teatral.

La oriunda de Argentina, de hecho, viene con su Puro Teatro Tour -en apoyo de su disco del 2020- que pone de manifiesto la genialidad de sus interpretaciones. Y no es necesario irnos tan lejos; sus videos musicales ya son de por sí una muestra de cómo Spalla se esmera en dar conciertos que cubran todo tipo de aspectos artísticos, tanto musicales como visuales y estéticos.

Ya queremos escuchar en el Pulso GNP rolas como “Te veo a la salida”, “Pinamar”, “Costa Rica”, “Vete de una vez”, “Si te alejas”, “Estábamos tan bien”. Por ahí, no descartamos que la sudamericana nos sorprenda con algún invitado especial o su estupendo cover de “Veneno” de Zoé (por el cual platicamos con ella hace unos meses POR ACÁ).

Rubytates

No nos cabe la menor duda que dentro de la escena independiente de México, al menos en la última década, Rubytates tiene un lugar como una de las bandas más importantes del momento. El grupo nos ha mostrado lo que el empeño y las ganas de tocar provocan cuando te aferras al sueño de hacer música, pues con los años han pasado de tocar de pequeños foros a escenarios enormes el Lunario del Auditorio Nacional. Y ahora, es el turno del Pulso GNP.

Lo mejor de todo es que los originarios de Toluca vienen con algunas canciones nuevas como parte de lo que será un nuevo material discográfico entre las que destacan “Déjate ir”, “Cicatriz”, “Mi canción”, “Sueños”. En fin, los fans disfrutarán del combo de rolas recién salidas del horno y otras más que nos han entregado desde hace años. Y si no los tenían totalmente en el radar, pues el festival en Querétaro será el momento para echarles oído.

The Dears

El rock alternativo e indie canadiense tiene en The Dears a una de sus bandas más emblemáticas del nuevo milenio. Y es justo decirlo: es un lujo para los melómanos tenerlos de nuevo en México luego de tanto tiempo. Para no perder la costumbre, ellos también vienen a mostrarnos nuevas rolitas.

La banda lanzó en el mayo del 2020 su disco Lovers Rock y bueno, por el tema de la pandemia, no pudieron salir a promocionarlo como es debido. Pero el momento de traerlo a México para tocarlo en vivo llegó con el Pulso GNP, porque además es un discazo.

No hay que olvidar que seguro escucharemos alguna de sus mejores canciones como “Lost in the Plot”, “You and I are a Gang of Losers”, “22: The Death of All the Romance”, “Onward and Downward”, de entre todas esas que componen su discografía. Bandotota imperdible.

Bratty

Ya antes les hemos hablado de Bratty y en este punto, si son entusiastas de la escena indie nacional, sabrán que ella es una de las artistas más populares del momento. Se ha posicionado con tan sólo 22 de edad, los cuales se cumplen en este año próximamente. Joven y con talento.

La oriunda de Sinaloa es una de las exponentes más interesantes del indie-pop con toques de garage y surf que tanto ha crecido en el norte mexicano. La joven cantante sigue creciendo a pasos agigantados, llegando a otros países como España y rifándose en otros grandes festivales mexicanos.

Pero en el plano internacional, ya comienza a sonar fuerte también y la muestra está en que hace poco, Metronomy la escogió para que realizara un remix de su canción “Things Will Be Fine”. ¿Se imaginan escucharlo en Querétaro? Estaría de lujo, además de que el reciente disco de Bratty, tdbn del 2021, es una verdadera joyita.

Pet Friendly

El pop punk mexicano no está muerto, sólo estaba esperando a que lo detonara Pet Friendly. Esta banda de León, Guanajuato está comenzando a hacer ruido en la escena nacional y en el Pulso GNP, experimentarán una de sus primeras presentaciones en un escenario festivalero de este tamaño.

Y se lo tienen bien merecido porque sus canciones rescatan lo mejor del happy punk de la vieja escuela: son divertidas, nos hacen querer fiestear y hablan de cosas cotidianas (es una experiencia genial conectar con ellas). Échenle oído a sus EP Cul y ¿puedo llevar a mi perritx o así se llama la banda?