Después de mucha espera, faltan unos cuantos días para el regreso de uno de los festivales más llamativos de los últimos años, por supuesto que hablamos de Pulso GNP. Luego de posponer su tercera edición, este eventazo en Querétaro volverá por la puerta grande este 7 de mayo con un cartel que tiene grandes nombres internacionales y nacionales.

Ahí para que chequen el dato, el lineup de este 2022 incluye a artistas del tamaño de Gorillaz, Hot Chip, Cold War Kids, Enjambre, Carla Morrison, Kinky, Ximena Sariñana, The Dears, Daniela Spalla y muchos más (ACÁ pueden checar el talento que se presentará). Así que como verán, hay motivos suficientes para lanzarnos al Antiguo Aeropuerto de Querétaro.

Foto vía Twitter: @PulsoGNP

Band of Horses volverá a México para tocar en el Pulso GNP 2022

Sin embargo, luego de que The Neighbourhood se bajó del Pulso GNP 2022 casi de último momento por el receso que se tomarán (AQUÍ les contamos cómo estuvo la cosa) esperamos un rato para conocer al artista que los reemplazaría en el cartel. Sin embargo, nos llevamos una grata sorpresa al saber que en su lugar entraría una banda que queremos mucho en México, ni más ni menos que Band of Horses.

Y vaya que nos emocionamos con la inclusión de esta agrupación al lineup de Pulso, pues desde que se lanzaron hasta la fecha, siguen haciendo cosas interesantes y tocando esas canciones con las que muchos los conocimos. De cualquier manera, si tú no andas tan animado como para verlos en el festival, no te preocupes, que acá van unas cuantas razones para que no te los pierdas.

Foto vía Instagram: @bandofhorses

Parece mentira, pero ya pasó un buen rato desde la última vez que tocaron por acá

La última vez que tuvimos chance de checar en vivo y a todo color a Band of Horses en nuestro país fue en 2017, cuando tocaron en El Plaza Condesa y estuvieron en el Coordenada de Guadalajara. Después de eso, se presentaron un año más tarde en Monterrey para Tecate Pa’l Norte pero desde entonces, Ben Bridwell y compañía no han vuelto a México.

Sin duda, ya es momento de verlos por acá y qué mejor que en Querétaro, una ciudad completamente nueva en la que todavía no dan un show.

Es la única fecha que tienen confirmada en nuestro país

Como ya lo comentábamos antes, Band of Horses hizo un espacio en su agenda y se subió de último momento al talento que se presentará en Pulso GNP 2022. Y sí, casi siempre en estos casos esperamos a que agrupaciones de este calibre anuncien conciertos en otras ciudades como CDMX, Monterrey o Guadalajara.

Pero si tienes ganas de escucharlos en vivo en alguna de estas metrópolis, tenemos que decirte que esta es la única fecha que tienen confirmada en tierras aztecas (porque después retoman su gira por Estados Unidos y Europa). Así que es momento de que se pongan las pilas, porque al parecer, no tienen planes de cerrar más shows en nuestro país.

Foto vía Facebook: Pulso GNP

Volverán con un nuevo disco bajo el brazo

Otro punto que nos emociona muchísimo es que el pasado 4 de marzo, Band of Horses lanzó el sexto material discográfico de su carrera: Things Are Great. Ben Bridwell y los demás integrantes de la banda tardaron seis años en terminar este proyecto y sin duda la espera valió la pena, porque llegó en el momento ideal.

¿Por qué lo decimos? Bueno, porque estas 10 nuevas rolas nos traen esperanza después de una pérdida, algo que lamentablemente la mayoría experimentamos durante la pandemia. Además, Bridwell se atreve a narrar muchas situaciones personales, lo cual hace de este disco algo sumamente íntimo para quienes lo escuchan. Y sin duda será espectacular escuchar estas canciones en Pulso GNP 2022.

Pero seguramente también sonarán sus clásicos

Claro que nos emociona ver a Band of Horses con sus nuevas rolas y queremos checar cómo las tocan en un escenario, pero tampoco podemos dejar de lado los clásicos que ya tienen en su enorme trayectoria y por los que muchos nos enamoramos de su música.

Esperamos que dentro del setlist que preparen para su presentación en Querétaro, incluyan verdaderos rolones como “The Funeral”, “The Great Salt Lake”, “Is There a Ghost”, “Weed Party”, “Islands on the Coast” y muchas más, para recordar con nostalgia y melancolía la época en que descubrimos a esta bandota.

Probablemente toquen “No One’s Gonna Love You” en español y hasta con mariachi

Como recordarán, en 2017 y tras el terremoto que sacudió a la CDMX el 19 de septiembre de aquel año, Band of Horses estrenó una versión especial de una de sus rolas más conocidas, “No One’s Gonna Love You”. En esta ocasión, Ben Bridwell y compañía regrabaron este rolón junto a un mariachi, pero no solo eso, también cantaron el coro en español e incluso le cambiaron el nombre a “Nadie te va a amar como yo”.

Por si esto no fuera suficiente, las ganancias que se llevaron por cada reproducción de este sencillo se destinaron al apoyo de los damnificados y las instancias que ayudaron a las víctimas que perdieron todo en el sismo. Y claro, es probable que en una de esas, la banda se anime y en Pulso GNP 2022 la interprete con este toque mexicano. No hay mejor escenario para aventarse esta versión, ¿no creen?