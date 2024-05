Lo que necesitas saber: En Tecate Emblema 2024 también tendremos propuestas pop que pintan para cosas grandes. Y acá les dejamos cinco buenos ejemplos.

Si algo tenemos muy claro es que además de ver a bandas y artistas muy grandes com headliners, los festivales de música también nos sirven para conocer nuevas propuestas o actos que están haciendo cosas interesantes. No importa cuál sea el evento, siempre se puede hacer de un nuevo proyecto. Y el ejemplo perfecto es el Tecate Emblema.

Luego de un par de años de retraso, este festival por fin nació y se convirtió en un espacio que se perfila para ser referente no solo del pop en nuestro país, también a nivel internacional. Y cómo no, si a lo largo de dos ediciones hemos visto nombres muy grandes de este género, que han armado una fiestota en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Imagen ilustrativa. Foto: vía Facebook del festival.

Estos 5 artistas de Tecate Emblema andan haciendo cosas interesantes en el pop

Claro que la edición 2024 del Tecate Emblema no se queda atrás, pues tiene headliners del tamaño de Sam Smith, Christina Aguilera, Calvin Harris, Nelly Furtado y Maneskin. Sin embargo, este lineup también tiene artistas “de letras chiquitas” que por supuesto que vale la pena echarles un ojo en vivo y a todo color.

Y como sabemos que quieren refrescar su playlist o darle oportunidad a otros proyectos, acá les contaremos de 5 artistas de Emblema 2024 que de plano tienen qué echarle oído, porque va que vuelan para ser referentes del pop en los próximos años. Así que tomen nota y no se los pierdan el 17 y 18 de mayo en el festival.

¿Están listos para descubrir artistas en Tecate Emblema 2024?/Foto: OCESA

Sigrid

Arrancamos esta lista con una artistas del Tecate Emblema 2024 con una chica que lleva un buen rato haciendo cosas rifadas. Hablamos de Sigrid, cantautora noruega que a pesar de su edad, llamó la atención de grandes de la industria musical (como Dave Grohl), gracias a su propuesta de electropop y synthpop con influencias de la música escandinava.

En 2023 lanzó su más reciente material discográfico, The Hype, un EP con el que sigue evolucionando y demostrando que está para romperla en todo el mundo (por acá les contamos más sobre esta chica). Y es gracias a este material que por fin tendremos chance de verla en México. Así que definitivamente, es una de nuestras recomendaciones fuertes para esta edición de Emblema.

Bu Cuarón

Seguimos con una artistas que de plano nos sorprendió a inicios de este 2024 lanzando oficialmente como cantautora. Así es, nos referimos a Bu Cuarón, quien luego de colaborar con su papá, Alfonso Cuarón con una rola en la banda sonora de ROMA, por fin decidió darle vuelo a su carrera musical con el sencillo “Viceversa”.

Pero no solo eso, en abril estrenó su EP debut, Drop By When You Drop Dead, una colección de canciones honestas que mezclan diferentes géneros que dan como resultado un pop experimental muy íntimo que vale la pena checar. Y sí, estamos emocionados por ver cómo será su presentación en Tecate Emblema 2024, pues será uno de los primeros shows que dará en su prometedora trayectoria.

The Aces

Claro que dentro del lineup de Tecate Emblema 2024, hay algo de guitarrazos. Y las representantes de este sonido son The Aces, banda de chicas conformada por Katie, Mckenna y las hermanas Alisa y Cristal que se ha convertido en representantes de la nueva generación del girl power en la escena del pop y rock alternativo, con una propuesta donde incluso se atreven a entrarle al synthpop y new wave.

En 2023, la agrupación estrenó su tercer material discográfico, I’ve Loved You for So Long con el que han salido de gira por gran parte de Norteamérica e incluso a inicios de este año tuvimos chance de verlas en Tecate Pa’l Norte (aquí les dejamos el perfil de este grupazo). Así que si ustedes traen ganas de rockear en el festival, definitivamente tienen qué ver a estas chicas en el escenario.

The Change

Por supuesto que el talento latino no puede faltar en Tecate Emblema 2024 y de ese lado del mundo tenemos a Carmen Cambiaso –mejor conocida como The Change–, artista originaria de República Dominicana que tiene un proyecto bastante peculiar en el que podemos escuchar beats electrónicos con un estilo caribeño que le da un plus a su música.

Créanos cuando les decimos que si tienen tiempo, tienen qué verla en vivo y a todo color en Emblema, porque su set en vivo los impresionará, está presentando 555 (su más reciente disco que es una celebración a la vida, el amor y el cambio) e incluso anda tocando nuevas rolas. Y si andan buscando enfiestar con un proyecto diferente, definitivamente deben darle una oportunidad a esta chica.

RIIZE

Por último pero n menos importante, es momento de hablar de uno de los actos de Tecate Emblema 2024 que de plano nos dejaron con el ojo cuadrado: RIIZE, pues por primera vez en la corta historia del festival, incluyeron a un grupo de K-Pop que bajita la mano, anda haciendo mucho ruido dentro de la industria de este género.

Aunque Shotaro, Eunseok, Sungchan, Wonbin, Seunghan, Sohee y Anton llevan poquito tiempo como banda, bajita la mano se han ganado a varios fans de este lado del mundo que andan emocionados por escuchar las rolas de su disco debut, Riizing y otras canciones que los han catapultado como promesas de la música surcoreana (por acá les dejamos la plática que tuvimos con el grupo).

Y si después de leernos, tienen ganas de ver a todos estos artistas en Tecate Emblema 2024, a continuación encontrarán una playlist que los preparar para checar a estos actos este 17 y 18 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

