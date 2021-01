Checa a New Radicals tocando “You Get What You Give” en la inauguración de Biden

Después de mucha espera por parte de los Estados Unidos y tras unas elecciones controversiales, este 20 de enero, Donald Trump por fin dejó la Casa Blanca y le dejó el poder del mero mero en el país vecino a Joe Biden. La ceremonia de investidura fue única y estuvo llenas de momentos que quedarán marcados como recordatorio de los acontecimientos más importantes del 2021, aunque también tuvo actos musicales para alegrarnos un rato.

Desde un principio, varios artistas levantaron la mano para tocar durante los eventos organizados para festejar el inicio de la presidencia de Biden. Lady Gaga, Jennifer López y Garth Brooks estuvieron presentes en el Capitolio para cantar frente al poco público que se dio cita en el Capitolio, pero también otras bandas y músicos como Foo Fighters, Bruce Springsteen, Demi Lovato, Justin Timberlake y John Legend estarán presentes en el show Celebrating America.

New Radicals vuelven para festejar con Joe Biden

Sin embargo, hubo un nombre que llamó la atención dentro de todo el lineup que participaría en este último evento, los New Radicals. Después de 22 años separados y con un solo disco en su corta carrera, la banda comandada por Gregg Alexander decidió volver a los escenarios por única ocasión para festejar junto al presidente número 46 de los Estados Unidos, y celebrarían tocando su hit más conocido “You Get What You Give”.

Aunque no lo crean, esta rola que sonó fuerte en 1999 tiene un significado muy importante para Joe Biden. Resulta que era la canción favorita de su hijo Beau, quien lamentablemente murió en 2015 tras luchar varios años contra el cáncer de cerebro, y la melodía de Alexander y compañía le sirvió para levantarle el ánimo cuando más lo necesitaba. Así que al saber esto, el grupo no dudó ni un segundo en participar en el show.

Pero después de mucha espera –sobre todo para los chavorruqueros que crecimos en los 90–, los New Radicals regresaron para darnos un trancazo de dulce nostalgia. De acuerdo con Consequence of Sound, la banda grabó su presentación pero antes de arrancarse, Gregg Daniels dijo que esta canción era en honor a Beau y también iba dedicada a Joe y Kamala que traerán esperanza al vecino del norte.

Y sí, por supuesto que han pasado los años físicamente, pero para ser muy honestos la banda sigue sonando como hace exactamente 22 años. Pero basta de hablar y pasemos a la música, chequen a continuación a los New Radicals tocando “You Get What You Give” en la inauguración de la presidencia de Joe Biden: