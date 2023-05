Estamos a un par de días de que Pixies, Imagine Dragons, Regina Spektor y muchas bandas más se presenten en la cuarta edición del Corona Capital Guadalajara. Desde temas clásicos del rock hasta bandas de electrónica, este fin de semana va a estar lleno de buena música, outfits rifados y excelentes vibras.

Si tienes ganas de ir pero aún no cuentas con tu entrada, no te preocupes y sigue leyendo porque acá te vamos a dar dos opciones que Sopitas y Corona Agua Rifada tienen para que puedas disfrutar del evento, ya sea lánzandote al festival junto a tu mejor amix o armando una reu en tu casa o depa para con todo el crew.

Cartel Corona Capital Guadalajara 2023. Foto: Corona Capital Guadalajara 2023.

¿Aún no estás seguro de ser parte del Corona Capital Guadalajara 2023? Acá te vamos a convencer

Antes de decirte cómo puedes ser parte de este Corona Capital Guadalajara te vamos a contar porqué es una de las mejores ediciones: Cuenta con bandas que aman México, como Interpol; bandas que inspiraron nuevos movimientos musicales como Pixies y otras más recientes (bueno, no tanto) como Imagine Dragons y Foals .

Si a estas les sumamos nombres como M83, My Morning Jacket, The Chainsmokers y Idles, hay un rango bastante amplio para que disfrutes de tu género favorito y conozcas algunas otras bandas que no has tenido chance de escuchar.

Amigos viendo livestream. Foto: Especial

Prepara tu sonido, junta a tus amistades y armen la fiesta en casa con Sopitas y Corona Agua Rifada

Como mencionamos, si te vas a quedar en casa no hay mejor plan para este sábado y domingo que invitar a tu crew, ponerte la camiseta de tu banda favorita, pedir unas Rifaditas y disfrutar del Corona Capital Guadalajara con tus bocinas a todo volumen. Acá nos pusimos guapos y vamos a tener el livestream de ambos días en nuestras redes sociales, así que no hay falla.

Si no tienes espacio en el refri, ni te preocupes por pedir tus drinks desde antes. Cuando ya estén bien agustín y listos para disfrutar de los conciertos entra acá y pide tus Rifaditas, te van a llegar de volada y bien frías. Hay 4 sabores de Corona Agua Rifada: Lima-Limón, Limón-Frutos Rojos, Limón-Toronja y Limón-Mango-Piña; todos ligeritos (con 53 calorías), efervescentes y frescos. ¡Qué rifado!

Escenario Corona Capital Guadalajara. Foto: Corona Capital Guadalajara.

¿Eres de los que prefieren presencial que a distancia? ¡Gana un abono doble con Sopitas y Corona Agua Rifada!

Si lo que quieres es llevarte uno de los dos abonos dobles que junto a Corona Agua Rifada vamos a regalar, acá te decimos cómo:

Sigue en Twitter a (@Sopitas) y Corona Agua Rifada (@CoronaRifadaMX) En el tuit en donde viste esta nota responde que estás participando por un abono doble al Corona Capital Guadalajara y usa el hashtag #ElSaborDeRifarse Copia la URL de tu tuit y súbela acá junto con las respuestas a las siguientes preguntas y tus datos.

¿Con qué personajes conectaron los fans de Interpol la canción “Evil”? Chécate acá la respuesta.

¿Qué canción de Foals aparece en la serie Peaky Blinders? Acá tienes una pista

¿Qué padecimiento inspiró a Dan Reynolds a componer “Believer”? Entra acá para saberlo.

IMPORTANTE:

Esta dinámica solo está disponible para personas mayores de edad.

La dinámica comienza el jueves 18 de mayo a las 3 pm y termina el viernes 19 de mayo a las 9 am

L@s ganadores serán notificados vía correo electrónico con instrucciones para recibir sus abonos; además, sus nombres aparecerán en esta misma nota, por lo que te recomendamos tenerlo presente.

Tus cuentas de redes sociales deben ser públicas, ya que tenemos que verificar que hayas cumplido con los pasos correctamente.

Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.