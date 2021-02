Alive 2007: La gira donde Daft Punk revolucionó los conciertos de electrónica

Cuando pensamos en música electrónica, inevitablemente se nos vienen a la mente los grandes conciertos que los DJ’s y productores presentan en vivo. En los últimos años se ha hecho común que monten un espectáculo donde sus rolas van acompañadas de visuales deslumbrantes y juegos de luces que te vuelan la cabeza, pero un par de robots fueron quienes innovaron y revolucionaron por completo este juego: Daft Punk.

Aunque suene increíble, hasta hace unos años los actos electrónicos seguían siendo de nicho. A pesar de que tenían fans muy aguerridos que los seguían a donde fuera, la realidad es que tocaban en lugares muy pequeños y que muchas veces estaban ocultos, poco a poco tuvieron más espacio dentro del enorme panorama de festivales y escenarios a nivel mundial, pero la bomba explotó cuando Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo llegaron al desierto de Indio, California.

Daft Punk se suma al Coachella de 2006

En 2006 y para sorpresa de todos, ocurrió un hecho que cambió la historia de la música en general. En aquel año, se anunció un cartel épico para Coachella, encabezado por nombres del tamaño de Depeche Mode, Madonna, Tool, Massive Attack, Franz Ferdinand, Sigur Rós y muchos más. Sin embargo, no esperaban que dos robots sería los que se robarían esa edición del festival, Daft Punk.

El dúo francés estaba programado para tocar en el Sahara Tent, que en los últimos años había ganado fama por ser el espacio donde se armaba la fiesta con los artistas de electrónica. Pero nadie estaba preparado para lo que estaba por venir, pues este par salió al escenario para dejar con la boca abierta a aquellos afortunados que tuvieron la oportunidad de verlos en vivo, y de paso cambiar el juego por completo.

El show que lo cambió todo

Llegó la noche en Indio y la carpa se llenó con miles de personas eufóricas que estaban reunidas en ese lugar para presenciar el esperado show de Daft Punk. Nadie tenía idea de qué iba a pasar, pues a pesar de que desde el lanzamiento de Discovery en 2001 los veíamos usar sus cascos, aunque no se sabía si saldrían así al escenario o de plano, Guy-Manuel y Thomas mostrarían sus rostros a todo el público.

Las luces se apagaron, sonó el intro de Close Encounters y de la nada, cayó una manta negra que dejó ver una enorme pirámide de donde salieron dos robots en la punta que empezaron a tirar hits como “Robot Rock”, “One More Time”, “Around The World”, “Harder, Better, Faster, Stronger” que mezclaban con otras de sus rolas. Sin embargo, y además del setlist, lo que llamó la atención fue el enorme espectáculo que montaron.

La revolucionaria pirámide de los robots

La pirámide no solo servía de adorno para que el dúo francés hiciera sonar todo estos beats a través de diferentes equipos sofisticados de audio. Contaban con un impresionante juego de luces que bailaba al ritmo de sus canciones y pantallas que proyectaban un montón de visuales nunca antes vistos. Los medios que reseñaron aquella presentación en Coachella estuvieron de acuerdo con que fue un antes y después en el festival.

Afortunadamente este show no se quedó en el desierto de California. Thomas y Guy-Manuel decidieron embarcarse en una gira mundial, Alive 2007, que pasó por todos lados, donde le dieron a su público la oportunidad de vivir esta experiencia única en la vida. Sin duda, a raíz de esto, cambiaron la vida de aquellos que presenciaron este momento, pero sobre todo influenciaron a otros artistas a intentar hacer lo mismo.

¿Por qué fue importante esta gira?

Es importante recordar que antes de los 2000, los festivales no tenían las enormes pantallas de LED que ahora vemos y la enorme producción en el escenario. Por si esto no fuera suficiente, los conciertos en los que estaban involucrados DJ’s y productores tenían mala fama, pues un sector los tenía estereotipados como un espacio donde el libertinaje reinaba y en el que miles de jóvenes aprovechaban la música para consumir drogas y cometer crímenes.

Es por eso que la gira de Daft Punk fue un verdadero hito. No lo decimos solo nosotros, en el documental de Coachella personajes importantes en este género como Steve Aoki mencionaron que sin este show quizá no se hubieran animado a presentarse frente a un público, pero sobre todo dejó un precedente sobre cómo es que se tenían que hacer los conciertos de la electrónica comercial, atrayendo a miles de personas a través de un espectáculo audiovisual.

Después de ese tour, festivales como el EDC, Tomorowland y muchos más alrededor del mundo, intentaron imitar la propuesta de los robots, montando visuales, pantallas, fuegos pirotécnicos y producciones que parecían estar pensadas para películas. Sin embargo, y a pesar de que la tecnología ha avanzado muchísimo desde entonces, nadie podrá igualar o superar lo que el dúo francés hizo entre 2006 y 2007.