5 razones para no perderte a Foster The People en Pal Norte 2021

¡Finalmente! Luego de meses de espera, un anuncio inesperado y la revelación de un lineup bastante impresionante, este 12 y 13 de noviembre se llevará a cabo la novena edición de Pa’l Norte, uno de los eventos de música más relevantes de Nuevo León (y de todo México) con el que oficialmente regresan los festivales de música después de mucho tiempo de ausencia.

El cartel de Pal Norte, como ya lo hemos mencionado anteriormente, tiene de todo y para todos: artistas conocidos, otros por conocer; de todos los géneros y de diferentes países. No cabe duda de que lista del talento para la edición de este 2021 del festival regio es muy larga, sin embargo, también es cierto que varios artistas y bandas en el cartel son imperdibles por obvias razones.

5 razones para no perderse a Foster The people en Pa’l Norte 2021

Una de esas bandas es Foster The People. La agrupación aún comandada por Mark Foster (el único miembro original de la banda) regresará a México para ofrecer un show en Pal Norte. Si ustedes están decididos entre si ver a la agrupación estadounidense o mejor dejar pasar la oportunidad, mejor consideren bien su decisión pues podrían arrepentirse al día siguiente.

¿No nos creen? Entonces dense estas 5 razones que enlistamos sobre el porqué no deben perderse el show que Foster The People ofrecerá en la tierra de la carnita asada.

1.- Es el único show de Foster The People en México

Luego de tres años de ausencia (uno por razones evidentes), este 2021 será el año en el que México reciba de nueva cuenta a Foster The People, quienes el 2018 se presentaron en el Pepsi Center de la CDMX para promocionar su entonces disco Sacred Hearts Club. Y si ustedes fueron a ese show entonces pueden confirmar que la banda armarla en grande sobre el escenario.

En caso de que no lo hayan hecho aún, Pal Norte es una gran oportunidad para escuchar a Mark Foster y compañía. De hecho nos atrevemos que será una ocasión imperdible (por ahora), pues la banda no tiene más fechas programadas en nuestro país y no vemos que vayan a anunciar una próximamente. ¡No digan que no les advertimos!

2.- Probablemente tocarán varias canciones de ‘Torches’

Este año el aclamado ‘Torches’, álbum debut de Foster The People que llevó a la banda a ser conocida a nivel mundial, cumplió 10 años. Para celebrarlo, Foster The People ya organizó un par de conciertos por Estados Unidos donde interpretarán todas las canciones del disco, el cual incluye temazos como “I Would Do Anything For You”, “Waste” y la conocida “Pumped Up Kicks”.

No queremos adelantarnos a nada, pero es muy probable que Mark Foster se anime a tocar algunas de las rolas de su primer disco de estudio e incluso, con algo de suerte, hasta podría interpretar los tracks que apenas comenzaron a salir a la luz después de varios años, como es el caso de “Broken Jaw” o “Love”.

3.- Y chance muchos hasta vuelven a oír “Pumped Up Kicks” una vez más

“Pumped Up Kicks” es la canción que puso a Foster The People en el mapa, esto gracias a su pegajoso ritmo y su peculiar letra, la cual refleja lo que un adolescente imagina al considerar armar un tiroteo en su escuela. Un tema que en Estados Unidos además de ser constante, es polémico, pues aborda el tema de la portación de armas y lo poco que se hace por regular su uso.

Si bien el tema es un hit, en diciembre de 2019 Mark Foster anunció que la banda ya no tocaría “Pumped Up Kicks”. “La canción se ha convertido en el símbolo de otra cosa (tiroteos), no puedo controlarlo. Pero puedo controlar mi participación en ella”, dijo el líder de la agrupación a la revista Billboard, indicando que jamás se imaginó la repercusión que la rola podría tener con el paso del tiempo.

Ya sea para abrir una conversación necesaria sobre las armas de fuego, o por el gusto de la simple canción y su ritmo, muchos fans de Foster The People tienen la esperanza de volver a escuchar la canción pronto. Y quien sabe, aprovechando los 10 años de ‘Torches’, quizá Pal’ Norte sea el lugar donde ese tema suene una vez más.

4.- Será la primera presentación sin Mark Pontius

El pasado 13 de octubre Mark Pontius, baterista y miembro fundador de Foster The People, anunció su salida de la banda después de 11 años. De acuerdo con lo detallado por el músico, la decisión se tomó de una forma amigable y con la única intención de dedicarse a ser padre de tiempo completo. Algo que los fans de la banda comprendieron, pero que también los puso tristes.

Un show en México con la ausencia de Pontius no es precisamente una buena noticia, pues prácticamente sería el primero que muchos presenciarán de esa manera. Sin embargo, será interesante ver cómo se desarrolla la presentación de Foster The People en Pa’l Norte considerando que ahora uno de sus fundadores y músicos ya no estará presente.

5.- Para escuchar rolas de sus otros discos

Aunque ‘Torches’ es el disco más exitoso de la banda californiana, lo cierto es que Mark Foster tiene otros dos discos de estudio, tres EP’s y colaboraciones que además de dejar ver lo mucho que al líder de Foster The People le gusta reinventarse. No por nada siguen vigentes en el gusto de muchos y quedan unas horas más para comprobar lo que decimos. Entonces, ¿piensan perderse la presentación de la agrupación en Pa’l Norte? ¡Conste que les avisamos!