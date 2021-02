Motörhead lanzará una película y disco en vivo de uno de sus últimos shows

Puede que la industria musical aún se encuentre detenida por el coronavirus, pues a pesar de todos los esfuerzos, en un buen rato no regresarán los conciertos y festivales en vivo. Sin embargo, las bandas y artistas se han encargado de muchas maneras de hacernos sentir como si estuviéramos viéndolos frente a un escenario, ya sea con un show en línea o de la manera en que Motörhead lo hará con algo muy especial

Como recordarán, lamentablemente el 28 de diciembre de 2015 murió el gran Lemmy Kilmister. Para honrar su legado y todo lo que hizo durante tantos años, los integrantes restantes de la banda de heavy metal decidieron darle carpetazo y dejar de tocar bajo ese nombre. Pero afortunadamente no se han ido del todo, porque bajita la mano han estado trabajando en una sorpresa para todos esos fans que extrañan su música.

También puedes leer: LEMMY KILMISTER, LÍDER Y FUNDADOR DE MOTÖRHEAD, TENDRÁ SU BIOPIC

Motörhead vuelve con un disco en vivo espectacular

Resulta que Motörhead anunció con bombo y platillo que lanzarán un disco en vivo llamado Louder Than Noise… Live in Berlin. Se trata del concierto que Lemmy, Phil Campbell y Mikkey Dee dieron el 5 de diciembre de 2012 en el Velodrom de la capital alemana, como parte de su gira Kings Of The Road. Esta alineación tocó como trío desde 1995 hasta su último show en 2015, así que podemos esperar una presentación épica.

De acuerdo con NME, sobre este disco la banda mencionó lo siguiente: “(El álbum) es una declaración suprema y definitiva del poder que el trío tenía desde hace tiempo. La suya era una formación que había pasado décadas rompiendo barreras de sonido, doblando oídos y diezmando céspedes en todo el mundo, entregando constantemente el Motörgospel a cientos de miles de fans, y esta formación fue la más longeva de Motörhead por un tiempo considerable”.

También puedes leer: COVERS BRGS: ¡ASÍ SUENA “PERSONAL JESUS” DE DEPECHE MODE EN EL ESTILO DE MÖTORHEAD!

En aquel concierto, Motörhead se aventó un setlist espectacular donde sonaron 15 rolas. Entre ellas tenemos canciones del disco que estaban promocionando en ese entonces, como “I Know Hot To Die”; pero sin duda, Lemmy y compañía se echaron los grandes clásicos de su carrera como “Overkill”, “Ace of Spades”, “Metropolis”, “Killed By Death” y muchos más. Un show que demuestra la potencia que tenía este grupazo en vivo.

Louder Than Noise… Live in Berlin saldrá a la venta en CD/DVD, vinilo y formato digital el próximo 23 de abril. Pero mientras esperamos ese día, escuchen a continuación la poderosa versión del álbum de “Over The Top”: