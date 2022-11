Pensamos que jamás diríamos esto, pero después de emocionarnos con el anuncio del cartel, el estrés por la revelación de los horarios (con todo y sus empalmes) y luego de un montón de espera, estamos a unos cuantos días de que arranque el Corona Capital 2022. Sin duda, este es uno de los festivales que más esperamos, porque traen un lineup espectacular y de entre todo el talento que se presentará este 18, 19 y 20 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, traemos muchas ganas de ver a ni más ni menos que a Liam Gallagher.

Querido por muchos y odiado por otros, pero no podemos negar que Liam es una de las figuras más importantes del rock en la actualidad que defienden el sonido y la actitud que siempre han caracterizado a este género. Desde que el mundo lo conoció como vocalista de Oasis en los 90, se convirtió en un ícono de la década, sobre todo por su voz tan reconocible y hasta por la curiosa forma que tiene de cantar cuando se sube a un escenario. Aunque eso sí, ya sabemos cómo terminó la historia de esta bandota, que acabó con romper la relación entre él y Noel.

Foto: Getty Images

Liam Gallagher por fin regresará a México con su proyecto solista

Sin embargo, después de que Oasis concluyó, Liam Gallagher no se retiró de la industria musical, pues años más tarde formó Beady Eye y tuvo cierto éxito pero que solamente duró seis años y al menos en México nos quedamos con ganas de verlo con este proyecto. A partir de ahí, muchos pensaron que ahora sí, el cantante británico se daría un descanso y se alejaría por un buen rato de los reflectores. Pero ya sabemos que es bastante necio y no se dio por vencido.

Fue en 2017 cuando para sorpresa de todos, en lugar de armar otra banda, el buen Liam se lanzó como solista con su primer álbum de estudio, As You Were. A partir de ahí, su carrera en solitario ha dejado un gran sabor de boca, pues además de recuperar esa voz que muchos extrañábamos, ha lanzado dos materiales discográficos más (Why Me? Why Not y C’Mon You Know) un disco en vivo, un MTV Unplugged y ha dado conciertos grandes en gran parte del mundo (incluso logró llenar Knebworth, el mismo lugar donde años atrás abarrotó durante dos noches junto a Noel y compañía). Sin embargo, por más que lo pedíamos a gritos, nomás no se animaba a venir por su propia cuenta.

Foto: Getty Images

Vendrá a nuestro país para presentar su más reciente disco y tocar varios clásicos

Afortunadamente, eso cambió cuando el Corona Capital anunció su monstruoso lineup para este 2022. Y es que a pesar de que no estaba resaltado su nombre dentro del cartel, muchos nos emocionamos demasiado cuando vimos que después de tantos años de espera, Liam Gallagher por fin vendrá a México. Hay muchas razones por las que estamos contentos de tenerlo de regreso de este lado del charco, quizá una de las principales es que existe toda una nueva generación de jóvenes que jamás tuvo chance de verlo en vivo y a todo color junto a Oasis.

Así que esta será la oportunidad perfecta para que puedan escuchar algunos de los clásicos de la banda de Manchester con el cantante que los inmortalizó con su voz (sin ofender a Noel, aunque sabemos que él compuso esos rolones jeje). Pero también es la excusa para que los chavorruqueros que sí estuvieron presentes durante la fiebre por esta agrupación, revivan de la mano de Liam esos años de juventud donde no tenían responsabilidades; ya saben, cuando eran felices y no lo sabían.

Aunque eso sí, tampoco podemos dejar de lado que en su set en el Corona Capital, Liam Gallagher se echará varias de las canciones de su carrera solista, además de que en esta visita presentará su más reciente material discográfico, C’mon You Know. Así que sin duda, su show será un gran recorrido por gran parte de su carrera –porque por ahí se echa una rola de Beady Eye–, desde esos hitazos con los que conquistó al mundo hasta los temas con los que ha consolidad su camino en solitario.

Esperamos de un show lleno de nostalgia y mucho rock & roll en el Corona Capital 2022

Ahora bien, sabemos que a nivel espectáculo visual, Liam Gallagher no es de esos artistas que viajan con pantallas de alta definición, luces, láseres y demás para impactar a las personas. Sin embargo, lo más poderoso de sus presentaciones es que le dedica empeño a una parte muy importante, lo que a todos nos debería importar a la hora de ir a un concierto: la música. A él le basta con tener a su banda de apoyo, los instrumentos bien afinados, una bandera de Manchester City, su parka y el micrófono para emocionar a su público.

También estamos conscientes de que no es un frontman que interactúe mucho con la gente cuando está sobre el escenario, pero eso lo compensa con su actuación, parándose frente al stand del micrófono con las manos hacia atrás y cantando esas canciones que marcaron a millones de personas (les apostamos a que veremos a muchos llorando y desgarrándose la voz cuando llegue el turno de ver a Liam). Aunque eso sí, de repente se avienta varios chascarrillos que son parte del show y que por supuesto que serán el complemente perfecto para su set, jiar jiar jiar.

Sin duda, la presentación de Liam Gallagher en el Corona Capital 2022 es una de las que más esperamos en esta edición, pues tuvimos que aguantar 14 años para verlo de nuevo en México. Pero además de esto, su show estará llena de emotividad, nostalgia y sobre todo, un montón de rock & roll de la vieja escuela (probablemente nos dará algunos de los momentos más memorables del festival).

Y sí, tenemos claro que su set se empalma con Paramore –una de las decisiones más difíciles de este año–, pero si se deciden por Liam, no se van a arrepentir porque nos guste o no, él es una de las leyendas más grandes de la cultura popular y de la música de los últimos años. ¿Listos para cantar “Wonderwall”, “Wall of Glass” y más rolones?