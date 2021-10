Recordemos cuando Tame Impala fue acusado de plagiar a... ¡¿Pablito Ruiz?

Oh sí, ni Tame Impala se salva de los escándalos… Las acusaciones de plagio no son nada nuevo en la industria de la música, pues son infinidad los casos de artistas que han denunciado a otros por crear material parecido al de ellos o bien, por tomar parte de canciones sin pedirles permiso.

Ejemplos hay muchos: Robin Thicke y Pharrell, Coldplay con Joe Satriani, The Beatles vs Chuck Berry, etc. Sin embargo, dentro de ese mundo de las demandas y acusaciones por plagio hay algunos casos que llaman la atención por la manera en la que se dan a conocer ante el mundo y sin duda, esa lista la encabeza la disputa entre Kevin Parker y Pablito Ruiz.

Tame Impala fue acusado de plagiar a Pablito Ruiz

Quizá muchos ya no lo recuerden, pero hace 7 años Tame Impala estuvo en los titulares de los medios especializados de música más importantes del mundo (neta, no exageramos), luego de que se diera a conocer que uno de los más grandes éxitos de la banda australiana supuestamente había tomado como inspiración la canción de un artista argentino.

El origen de la disputa comenzó en 2014 gracias al portal chileno Rata.cl, el cual ese año –y a manera de sátira– publicó una nota en donde indicaban que “Feels Like Only Go Backwards” de Tame Impala era una copia de la canción “Océano” de Pablito Ruiz, cantante argentino al que tus papás seguro recuerdan por la canción “Oh mamá! ella me ha besado”.

Todo comenzó como un tren del mam* que se salió de control

El señalamiento de plagio que comenzó como un tren del mame (o eso dijeron los del sitio chileno) pronto llegó a portales importantes como Consequence Of Sound, Pitchfork y NME, quienes difundieron la noticia de la acusación que hacían al proyecto musical de Kevin Parker que supuestamente tomó como inspiración la rola de Ruiz lanzada en el año 1989: 23 años antes del estreno del Lonerism de Tame Impala.

Diversos medios de comunicación se dieron a la tarea de buscar a Parker para que hablara sobre el tema y los únicos que lo lograron fueron los de la revista Rolling Stone, quienes recibieron un “¿Esto es una broma, verdad?” por parte del cantante australiano. Y es que no culpamos a Kevin Parker, pues en ese entonces muchos pensaban exactamente lo mismo.

Y Pablito Ruiz dijo que iba a demandar a la banda por plagiarle su rola

Entre que algunos reían ante la idea de que Kevin Parker tomara de inspiración la canción de un adolescente (cuando se lanzó Océano, Pablito Ruiz tenía unos 14 años), o calificaban el hecho como una simple casualidad, la realidad es que la mayoría de las personas tomó la acusación hacia Tame Impala como un chiste. Y sí, todos se reían menos el artista argentino.

“Evidentemente hay un plagio. No se si lo habrán hecho a propósito o no, pero hay siete compases que son iguales a mi canción”, dijo Pablo Ruiz en una entrevista que tuvo con ESPN Radio Argentina, a quienes en ese entonces detalló que consultaría a sus abogados para ver si era prudente o no interponer una demanda contra Tame Impala.

Pero al final ya no se supo más de este peculiar caso

Al parecer la demanda nunca procedió, pues el caso entre Kevin Parker y Pablito Ruiz ya jamás dio de qué hablar. Actualmente “Feels Like Only Go Backwards” sigue sonando en los shows de Tame Impala –quienes por cierto vendrán en noviembre de este 2021 a México– como una de las canciones más relevantes de los últimos años y que hace años puso en duda la creatividad de Parker.