Estamos a nada del regreso de uno de los festivales que más esperamos cada año. Sí, por supuesto que hablamos del Corona Capital, que este 2022 vuelve con el que quizá sea uno de los mejores lineups de toda su historia. Y sin duda, entre todos los artistas que aparecen en el cartel, hay dos nombres que llamaron nuestra atención desde el principio: por supuesto que hablamos de The 1975 y Phoebe Bridgers.

Por un lado, tenemos una banda que quizá no necesita presentación, pues es uno de los proyectos de pop/rock alternativo más exitosos de los últimos años, que se han ganado una gran base de fans alrededor del mundo. Y del otro, está una de las artistas más rifadas e interesantes de la actualidad, que se llevó el aplauso de la crítica por su impresionante propuesta indie rock/folk y la convirtió en una de las mejores cantautoras de su generación pero, ¿sabían que hay algo en común entre Phoebe y la agrupación británica?

Ilustrativa de The 1975. Foto: Cortesía.

También puedes leer: “Robbers” y más hitazos: Aquí el posible setlist de The 1975 para el Corona Capital 2022

The 1975 y Phoebe Bridgers, una inusual y espectacular combinación

Resulta que hace algunos años, para ser exactos en 2020, The 1975 estrenó su cuarto material discográfico titulado Notes On A Conditional Form. Este álbum llamó la atención por muchas razones, sobre todo porque Matty Healy y compañía evolucionaron su sonido y de entre las canciones que incluyeron en este disco, hubo una que dejó a todos con el ojo cuadrado, “Jesus Christ 2005 God Bless America”. Y es que no lo decimos nomás porque sí, pues es una rola bastante interesante que combina elementos de una balada acústica y folk minimalista con música lo-fi, emo y country. Pero sorprende aún más porque cuenta con la participación de la mismísima Phoebe Bridgers… así como lo leen.

De acuerdo con lo que el propio Healy contó para Music Week en aquel año, reescribió la canción varias veces, centrándose en la opresión religiosa que describen los protagonistas de la historia. Sin embargo, después de conocer a Bridgers, la banda la invitó a grabar las voces de la canción y Matty decidió convertir la rola en un dueto donde ambos luchan contra un conflicto interno entre la religión, la orientación sexual y la identidad personal, dejando ver temas importantes como el desamor, la fe, la sexualidad, el amor, la vulnerabilidad, la derrota y la fragilidad.

Sin embargo, a pesar de que “Jesus Christ 2005 God Bless America” fue la colaboración más sobresaliente de Phoebe Bridgers en este álbum de The 1975, bajita la mano, también participó en más rolas del disco. Para que se den una idea, su voz se puede escuchar sutilmente en los coros de otras tres canciones: “Then Because She Goes”, “Roadkill” y “Playing on My Mind”.

La banda y la cantautora estarán en el Corona Capital 2022, y esperamos que toquen juntos

Y sí, como era de esperarse, las veces que la cantautora y la banda coinciden, han aprovechado un par de ocasiones la oportunidad para tocar juntos sobre el escenario. Pero aunque ustedes no lo crean, la colaboración entre ambos no paró ahí. Dos años después, la agrupación británica presentó su quinto material discográfico titulado Being Funny in a Foreign Language (POR ACÁ pueden checar nuestra reseña) cuyo tercer sencillo fue “I’m in Love with You” y para el video promocional contaron una vez más con todo el talento de Phoebe.

En el videoclip vemos a Phoebe Bridgers aparece vestida como payaso al igual que los demás integrantes de The 1975. Más tarde, se une al resto de la banda para quitarse los sus disfraces y dar un concierto festivo en medio de una carretera, durante el cual Healy comparte el micrófono con la cantautora. Una verdadera joyita que les dejamos a continuación.

También puedes leer: Rifadísima: 5 puntos para entender por qué Phoebe Bridgers es una de las artistas más destacadas del momento

Ahora, este 2022, The 1975 y Phoebe Bridgers compartirán cartel en el Corona Capital (incluso tocan el mismo día, el 20 de noviembre) y sin duda, es la oportunidad perfecta para que compartan el escenario y canten juntos “Jesus Christ 2005 God Bless America” en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ¿no lo creen? Por acá estamos poniendo chonguitos y rezándole a todos los santos para que esto pase, porque sería uno de los mejores momentos del festival.