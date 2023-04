Tendremos su nuevo disco a finales de este mes de abril, pero The National nos trae un adelanto más para meterle emoción a los días venideros. La banda recién compartió la canción “Your Mind Is Not Your Friend”, y lo hace en colaboración con Phoebe Bridgers.

Se trata de la última rola que el grupo encabezado por Matt Berninger comparte previo al lanzamiento del álbum First Two Pages of Frankenstein, con el que romperán una ausencia de cuatro.

Matt Berninger junto a su hermano Tom en el video de “Your Mind Is Not Your Friend”. Foto: Captura de YouTube.

The National y Phoebe Bridgers nos comparten “Your Mind Is Not Your Friend”

Está todo servido para que la banda se meta de lleno en esta nueva etapa con su nuevo disco. Y de hecho, ya pudimos escuchar otras rolitas tan geniales como melancólicas con “Tropic Morning News”, “New Order T-Shirt” o “Eucalyptus”.

Pero ahora toca entrarle a este nuevo tema de The National llamado “Your Mind Is Not Your Friend”, en la que Matt Berninger explora lo enredosa y engañosa que puede ser la mente, al punto de llevarnos a lo más abrumador de nuestros propios pensamientos.

Phoebe Bridgers en el nuevo video de The National. Foto: Captura de YouTube.

Según un comunicado, la canción nació durante un periodo en el que Berninger atravesaba un bloqueo creativo. Fue así que leyó la novela Frankenstein de Mary Shelley para inspirarse. “El libro comienza con el narrador en un viaje cerca del Círculo Polar Ártico, y esa imagen de estar a la deriva me ayudó a escribir sobre el sentimiento de desconexión, pérdida y falta de propósito“, dijo Matt.

Phoebe Bridgers –quién recién lanzó disco con boygenius– colabora con The National en “Your Mind Is Not Your Friend”, siendo esta una rola muy especial para la cantante y la banda. El hermano de Phoebe, Jackson Bridgers, dirige el video, mientras que el hermano de Matt, Tom Berninger, actúa junto al vocalista en esta entrega. Acá el video clip oficial.

The National lanzará ‘First Two Pages of Frankenstein’

Como les decíamos, The National nos trae “Your Mind Is Not Your Friend” como el último sencillo antes del lanzamiento del disco First Two Pages of Frankenstein. El álbum también cuenta con colaboraciones de Sufjan Stevens y Taylor Swift, y será lanzado el próximo 28 de abril.

Acá abajito les dejamos el tracklist del disco junto con la portada. Y bueno, ¿qué les pareció la nueva rola de The National? ¿Emocionados por el lanzamiento? Seguro que sí.

1. Once Upon A Poolside (feat. Sufjan Stevens)

2.Eucalyptus

3. New Order T-Shirt

4. This Isn’t Helping (feat. Phoebe Bridgers)

5. Tropic Morning News

6. Alien

7. The Alcott (feat. Taylor Swift)

8. Grease In Your Hair

9. Ice Machines

10. Your Mind Is Not Your Friend (feat. Phoebe Bridgers)

11. Send For Me

Portada de ‘First Two Pages of Frankenstein’. Foto: 4AD