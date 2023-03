Después de mucha espera, el Vive Latino regresó con una edición enorme que tuvo de todo, desde cosas muy buenas y otras que pueden mejorar. Sin embargo, en esta ocasión les queremos contar de algo que seguro les interesará: los mejores actos que vimos en el Vive Latino 2023.

Y es que además de las presentaciones de los headliners, como Red Hot Chili Peppers, Café Tacvba, The Black Crowes, Los Bunkers, Alt-J, Austin TV, Enjambre, Elsa y Elmar y León Larregui, también hubo un montón de bandas y artistas que se rifaron como los grandes en este Vive Latino y que por supuesto, vale la pena mencionarlas.

Imagen ilustrativa del Vive Latino 2023. Foto: OCESA/César Vicuña.

Y si ustedes de plano no tuvieron chance de lanzarse este año al Vive Latino y se quedaron con ganas de checar cómo se puso la cosa dentro del Foro Sol, acá les contamos sobre los mejores actos que vimos en el Vive Latino 2023, ¿están listos? Ahí vamos.

Arranquemos con los mejores actos del primer día del Vive Latino 2023

Miranda!

El primer día del Vive Latino 2023 cerró con todo, pues Miranda se aventó una de las mejores presentaciones del festival y no decepcionaron. Alex Sergi y Juliana Gattas se rifaron como los grandes sacando lo mejor de lo mejor de su repertorio y prendiendo a un escenario Escena Indio que estaba llenísimo para verlos.

Y es que Miranda conectó desde el inicio con el público del Vive Latino, pues se entregaron por completo y la gente respondió coreando casi todas sus canciones. “Perfecta”, “Yo te diré” y “Prisionero” fueron algunas de las rolas que se echaron, en un set lleno de nostalgia que nos hizo recordar rolas que olvidamos que nos sabíamos.

Miranda! en el Vive Latino 2023/Foto: Stephania Carmona

Al final tocaron “Don” e hicieron que muchos perdieran la cabeza coreando este rolón. Es más, vimos a muchos “aventándose” el famoso solo de Lolo en este hitazo. Sin duda, Miranda fue uno de los actos más rifados del Vive Latino 2023, que cerraron con broche de oro el primer día de actividades.

Circa Waves

Caía la noche en el Vive Latino y hacia falta una buena dosis de guitarrazos. Y esa nos la dio Circa Waves, quienes se aventaron (sin exagerar), una de las mejores presentaciones de la edicción 2023 del festival.

La banda británica regresó a México después de casi cuatro años y se rifaron como los grandes, pues Kieran Shudall y compañía se rifaron como los grandes tocando lo mejor de lo mejor de su discografía.

Circa Waves en el Vive Latino 2023/Foto: Stephania Carmona

“Do You Wanna Talk”, “Hell on Earth”, “Move to San Francisco” y “Never Going Under” fueron algunas de las rolas que Circa Waves se aventó en el Vive Latino, mientras el público reaccionaba armando el moshpit y aventando chelas.

Pero el momento más chido del show de la banda en el Vive Latino 2023 fue cuando invitaron al escenario a Andrés, un fan que tocó la lira en “T-Shirt Weather” con la banda y que se lució echándose este rolón. No cabe duda que Circa Waves se ganó nuestros corazones con este gesto tan chido.

Esteman

Vaya que Esteman dio un showsazo en el Vive Latino 2023, pues llenó la Carpa VL y nos contagió a todos con pura buena vibra y amor en cada rola que se aventó. El cantante colombiano (ahora más mexicano que nunca) demostró que es todo un showman, pues lo vimos subiendo y bajando de una plataforma, brincando y sacando sus mejores pasos en el escenario.

“Milagrosa”, “Amor libre”, “Noche sensorial”, “Caótica belleza”, ” y “Fuimos amor” fueron algunas de las rolas que Esteman se echó durante su presentación en el Vive Latino. Pero los momentos más emocionantes de su set fue cuando invitó ni más ni menos que a Miranda y Daniela Spalla, con quienes se echó “Juan y Paul” y “Te alejas más de mí”. Puro invitadazo de alto nivel.

Esteman en el Vive Latino 2023/Foto: Stephania Carmona

Quizá lo único que falló durante el show de Esteman fue el tiempo y el lugar, pues sentimos que faltaron rolas y un espacio más grande para verlo (porque la Carpa Vive Latino le quedó chica). Pero en general, nos sorprendió para bien su presentación.

Lila Downs

Con un ritual de inicio fiel a su tradición, Lila Downs abrió su presentación en el Vive Latino 2023 dentro del Escena Indio con la rola homenaje a Digna Ochoa, dedicada a las mujeres desaparecidas.

La asombrosa voz oaxaqueña traía todo un performance sobre el escenario, con bailarines y visuales ideales para sus ritmos latinos. La banda de Lila Downs lució en rolas como “La Campanera” y “Cariñito”, poniendo a toda la gente a echar el bailongo intenso en el Vive Latino.

Lila Downs en el Vive Latino 2023/Foto: Stephania Carmona

Al invitar a Rubén Albarrán a cantar “Perro Negro”, canción por la que la censuraron seis años, la gente enloqueció y no dejó de brincar. Mientras que para “Cumbia del Mole”, apareció La Bruja de Texcoco para tocar el violín junto a Lila Downs.

En general, su set en el Vive Latino estuvo lleno de joyas como “Clandestino” de Manu Chao, “Mezcalito” para poner a bailar a todos, y hasta “Zapata se Queda”. Sin duda, Lila Downs se lució por completo en esta edición del festival.

Carla Morrison

No cabía una persona más en el escenario Claro Música del Vive Latino 2023 para ver a Carla Morrison, quien básicamente lideró un coro masivo de sus rolas más llegadoras.

Con sus agudos espectaculares, la cantante de Baja California tenía hipnotizado al público, entre visuales de apoyo sobrios pero muy adecuados a su estilo. Ximena Sariñana y Ed Maverick subieron con ella a cantar en el Vive Latino, y fue una maravilla escuchar dos voces tan distintas convivir tan bien con la de Carla.

Carla Morrison en el Vive Latino 2023/Foto:Deja Gómez

Muchísimas fans se reunieron frente al escenario para cantar con Carla Morrison rolas como “Disfruto” y “Un Beso”, y nos encantó escuchar tantas voces femeninas corear junto a ella en el Vive Latino 2023..

La verdad Carla Morrison convocó a un montón de gente en el Vive Latino y debió ir mínimo al escenario Escena Indio (o de plano al Indio del Foro Sol), porque llegó el momento en el que nadie más podía entrar y a la distancia no se distinguía muy bien la música.

Alex Ferreira

Alex Ferreira nos puso en mood romántico durante su show en la Carpa Intolerante del Vive Latino 2023. Y se rifó con un repertorio lleno de rolas para dedicar, para tristear y toda la cosa.

Luego de algunos inconvenientes con el sonido, Alex arrancó de lleno con “Como viene se va”, “Hubo algo”, “Me la saludan” y hasta ese hitazo llamado “Ven que te quiero ver”. En general, el setlist que se aventó en el Vive Latino estuvo lleno de éxitos

Alex Ferreira en el Vive Latino 2023/Foto:Deja Gómez

Pero no se quedó eso. Alex Ferreira también tocó una nueva rola llamada “De verdad” y trajo a nada más y nada menos que a Ximena Sariñana para cantar “Me pierdo contigo”. Alex nunca falla para ponernos la piel chinita con el romanticismo de su músicam y en el Vive Latino 2023 no decepcionó.

El domingo del Vive Latino 2023 también tuvo actos rifados

Insurpipol

Un debut extraño, y no en el mal sentido. Todo lo contrario. Los Insurpipol armaron una fiestota genial para abrir el escenario del Vive Latino 2023 en domingo, juntando a bastante gente en el lugar.

¿Y por qué decimos ‘extraño’? Pues porque si bien es una banda nueva, en realidad sus integrantes ya tienen un buen recorrido en la escena musical mexicana. Dr. Shenka (Panteón Rococó), Poncho Toledo (Los Concorde), Ro Velázquez (Liquits) e Isma Salcedo (Los Daniels) conforman a este supergrupo que vino al Vive Latino a romperla desde temprano.

Insurpipol en el Vive Latino 2023/Foto: Stephania Carmona

Los Insurpipol en todo momento se mostraron contentos por venir a presentar su disco debut al Vive Latino 2023, y Dr. Shenka especialmente mencionó lo divertido que fue presentarse desde temprano, recordando las épocas de cuando apenas iniciaban sus carreras musicales.

“El día en que te fuiste”, “Astronautas”, “Primavera eterna”, “Desde tu corazón” y “Noche perfecta” fueron parte de un repertorio que lucio por su influencia del rock, el hip-hop, el reggae, el ska, la música disco y más. Show muy chido para arrancar el domingo en el Vive Latino 2023.

Lost Acapulco

Cómo veteranos del Vive Latino, Lost Acapulco reunió muchísima gente en el Escena Indio en un soleado día dos de actividades. Sin embargo, a pesar de llevar varios años tocando en el festival, en esta ocasión decidieron probar cosas nuevas..

El cuarteto se rifó un set de puros éxitos en el Vive Latino, con ACZINO cómo invitado para “El Garage de Gina Monster”, y apoyo de Dr. Alderete dibujando en vivo en la pantalla principal y en el Theremin. Es más, hasta Silverio se subió con ellos en “Frenesick” y “Olvidemos el Romance”.

Por increíble que parezca, el Acapulco Golden de Lost Acapulco cumple veinte años en 2024, tocaron la rola para que llovieran cervezas y se armara el slam en el Vive Latino 2023. Y ojo, que Crunchy, Warpig, Reverendo y Señor Ramírez dijeron que se vienen sorpresas.

Lost Acapulco en el Vive Latino 2023/Foto:Deja Gómez

Con el clima ideal para un concierto de surf, Lost Acapulco puso a bailar a todos con “Tangatutanga”, “Surf Mongol” y “Terremoto”. Vimos muchas máscaras de luchador, un slam enorme y gente haciendo como que surfeaba en el pasto del Vive Latino.

El detalle de tocar con un trío de metales fue genial, ya que las rolas crecieron mucho y se respondían con las guitarras de Crunchy y Reverendo. Por la cantidad de gente y el ánimo que mostraron, un set de Lost Acapulco en el escenario principal del Vive Latino 2023 y más largo les hubiera quedado mejor.

Allison

Con unos minutos de retraso, Allison salió al escenario Escena Indio del Vivve Latino 2023, pero la espera valió la pena, porque se rifaron como los grandes aventándose sus mejores hits.

Aunque eso sí, debemos decir que al inicio les falló el sonido,‘pues el bajo sonaba tronado y las voces estaban muy bajas. Sin embargo, eso no detuvo a Erick, ‘Fear’, Diego y compañía, que andaban muy contentos por tocar en el Vive Latino y arrancar el festejo de sus 20 años.

Allison no se guardó nada, pues arrancaron “Gracias por la herida”, “Me cambió”, y “Matar o morir” junto a TTS de Here Comes The Kraken, quien se echó unos buenos guturales para que ese rolón sonara macizo. Pero sin duda, la vibra del Vive Latino old school se sintió cuando Allison tocó “Rómpase el vidrio en caso de emergencia”, pues el público se organizó para armar el slam macizo,

Allison en el Vive Latino 2023/Foto: Deja Gómez

Erick Canales se aventó un discurso muy emotivo para recordarnos que aunque el gobierno siempre hace las cosas mal, tenemos un gran país. Pero justo después de eso, se echó “Baby Please” y le dedicó esta rola a su mamá (quien por cierto, estaba en primera fila del Vive Latino viendo a su hijo).

Con “Aquí”, “Frágil” (que también le dedicaron a Manolín, ex bajista de la banda que estaba viendo a la banda a un lado del escenario) y “Memorama”, Allison cerró una presentación nostálgica en el Vive Latino 2023.

Bandalos Chinos

Los Bandalos Chinos protagonizaron uno de los mejores actos del domingo en el Vive Latino 2023. El escenario Claro Música se atascó y el baile se adueñó del momento con la banda argentina, que siempre trae buena actitud para contagiar.

“Mi fiesta” fue la primera rola que sonó y luego vino “Departamento”, con sorpresa incluida: Adán Jodorowsky los acompañó en el Vive Latino y hasta se echó un moonwalk muy chido para entrar en calor.

Adanoswky con Bandalos Chinos en el Vive Latino 2023/Foto: Stephania Carmona

El vocalista de Bandalos Chinos, Goyo –que el día anterior fue invitado de Daniela Spalla– dijo que estaban muy alegres de regresar al Vive Latino, y se nota que la gente los ama tanto en Argentina como en el resto del continente.

“Una propuesta”, “El club de la montaña”, “Tu órbita”y “Vámonos de viaje” completaron un set muy divertido y animado de Bandalos Chinos, que sin duda fue de lo mejor del segundo día del Vive Latino 2023.

Leonardo de Lozanne

Leonardo de Lozanne llegó a presentar su nuevo disco Espacial Colonial, con todo y estreno de show en vivo al Vive Latino 2023. Con visuales cósmicos, un planeta tierra sobre el escenario y un performance peculiar, Leo estaba muy emocionado de por fin estrenar el material en vivo.

“De Negro a Gris” fue la abridora, con la incorporación de trompeta en vivo y una bailarina que trae una coreografía muy particular con Leo sobre el escenario. Aunque apenas salió en octubre, los fans de Leonardo de Lozanne ya coreaban las rolas como si fueran clásicos de años en el Vive Latino.

Leonardo de Lozanne en el Vive Latino 2023/Foto: Deja Gómez

Un cover electrónico y minimalista de “Si Me Dejas Ahora” de José José logró calentar gargantas para un cierre asombroso. Lo que fueron “Lluvia de Fuego” y “Polvo Cósmico” dan cuenta de lo que moviliza Leonardo de Lozanne, que además se benefició de que empezó a llover el domingo en el Vive Latino 2023.

Amandititita

La carpa Vive Latino se puso urbana con el show de Amandititita, frente a un público muy fan que no le dejó de gritar “Amanda” y “Señora Punk”. La reina de la “AnarCumbia” salió a dar un mensaje super claro de empoderamiento femenino en su primera aparición en el Vive desde 2018.

“De Ecatepec a Atizapán” empezó un baile sabroso en el Vive Latino, con los versos sinceros de la vida de la rapera y cumbiera. “Odio a mi jefe” y “La muy muy” fueron explosiones con las que encendió el baile con letras reflexivas bajo la carpa.

Amandititita en el Vive Latino 2023/Foto: Deja Gómez

La unidad y no discriminación fueron el fuerte del show de Amandititita en el Viv Latino 2023, con mensajes sobre no discriminar y tratar bien a los demás. A pesar de diez minutos de retraso y un público muy leal, la artista mexa logró ponernos a bailar mientras bajaba la temperatura en la Carpa Vive Latino.

Monsieur Periné

Aunque muchos seguían viendo a Los Bunkers, algunos decidieron lanzarse a ver a Monsieur Periné en el Vive Latino 2023, y vaya que no se arrepintieron, porque el dúo colombiano armó un verdadero bailazo.

A pesar de que el escenario Claro Música del Vive Latino no estaba completamente lleno, Catalina García y Santiago Prieto se lucieron y demostraron por qué son uno de los proyectos latinos más interesantes de la actualidad.

Uno de los momentos más rifados de Monsieur Periné en el Vive Latino 2023 fue cuando tocaron su cover a “Sabor a mí”, porque Catalina nos entregó una interpretación muy dulce. Y hablando de ella, debemos reconocer que es toda una showgirl, de esas que lo dejan todo en el escenario y que casi ya no vemos en la industria.

Monsieur Periné en el Vive Latino 2023/Foto: José Jorge Carreón

El primer invitado especial de Monsieur Periné fue Leonel García, con quien cantaron “La sombra”, y vaya que esta combinación no la esperábamos, pero sonó increíble en vivo.

Con “Bailo pa ti”, Catalina y Santiago armaron una coreografía muy rápida con el público, pues les enseñaron algunos pasos para bailar cumbia a su manera. Y vimos que algunos sí le hicieron caso y sacaron los prohibidos.

Para el final, Monsieur Periné se guardaron un par más de invitados especiales, Vivir Quintana y Esteman, con quienes cerraron una presentación festiva y divertida en el segundo día del Vive Latino 2023.

Los Dynamite

El segundo día del Vive Latino 2023 estaba terminando, pero aún nos faltaba ver un regreso muy esperado, el de Los Dynamite, que después de 16 años regresaron al festival por la puerta grande.

Aunque muchos seguían viendo a Red Hot Chili Peppers, la Carpa Vive Latino se veía llena cuando Diego Solorzano y compañía se subieron al escenario, en trajes de karate para armar un show lleno de nostalgia recordando las épocas en que éramos felices y no lo sabíamos.

“Katatonic”, “24”, “No me sueltes”, “Ready Ready” y “Crayons” fueron algunas de las rolas que sonaron en el set de Los Dynamite en el Vive Latino. Es más, hasta se echaron dos rolas nuevas, “1990” y “Ski-Mask”, que se escucharon increíbles en vivo y a todo color.

Los Dynamite en el Vive Latino 2023/Foto: Deja Gómez

“Que bien que están aquí, esta canción es para ustedes, por estar aquí”, fue lo que Diego Solorzano dijo antes de empezar a tocar “Frenzy” y hacer que toda la Carpa Vive Latino se volviera loca al ritmo de este clásico. De verdad, todos perdieronla cabeza.

Quizá lo único que no estuvo tan cool del show de Los Dynamite en el Vive Latino 2023 fue que se sintió muy corto, pues incluso tenían tiempo como para echarse otra rola (hasta la gente pedía una más). Pero en general, podemos decirles que su regreso dejó contentos a todos.