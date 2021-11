PRI no le da permiso a Quirino Díaz para irse de embajador a España

¿Qué pensaba Quirino Díaz, “ya acabé en Sinaloa, ahora sí, me voy bien chiles a España de vaca… a trabajar en la embajada”? Pues no. Al menos no si quiere seguir presumiendo (es un decir) “soy del PRI”. (Uhhh, difícil decisión… seeeee, bien difícil).

Tal y como se la habían sentenciado sus compañeros del PRI a Quirino Díaz: no contará con el permiso del partido para agarrar el trabajo de diplomático que le ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior se confirmó la noche de anoche, domingo 31 de octubre, luego de que el Consejo Político Nacional del PRI le paró a su Halloween para decidir si le daban chance al ahora exgobernador de Sinaloa de irse de embajador a España. La decisión fue un rotundo “NO”.

“La decisión se tomó democráticamente, en un proceso en que las Consejeras y Consejeros expresaron su opinión y la razón de su voto. Como Presidente Nacional del PRI siempre estaré de lado de la decisión que fortalezca a nuestro Partido; la lealtad a México por encima de todo”, señaló el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en cita recogida por Reforma.

Uno de los argumentos que sustentaron la negativa del máximo órgano político del PRI fue el considerar que la intención de AMLO de integrar a Quirino Díaz a su equipo de trabajo es dividir a la alianza “Va por México”.

Fue en septiembre pasado, en una más de sus polémicas y recurrentes visitas a Sinaloa, cuando el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Quirino Díaz estaba bueno para ocupar la no menos polémica embajada de México en España.

Aunque se pensaba que AMLO dijo lo que dijo nomás para quedar bien con el gobernador, cuál… a las pocas horas la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ya hacía los trámites necesarios para hacer la propuesta formal de Quirino Díaz como nuevo embajador en España.

Desde entonces se acusó que Quirino Díaz había utilizado al PRI para hacerse de un nuevo trabajo y que sólo se le ofrecía el puesto de embajador para “desmadrar” a la coalición “Va por México”. Ahhh y, claro, también se adelantó que no habría permiso para que militantes se fueran a colaborar con el gobierno federal.

¿Entonces Quirino se quedará sin trabajo de embajador?

Pues bien, Quirino Díaz tiene de dos sopas: asumir lo que decidió el Consejo Político del PRI o escuchar a su corazón y lanzarse a España, a emprender carrera diplomática. En caso de que pase esto último, automáticamente perdería su militancia.

Uhhhhh, difícil decisión: convertirse en embajador o seguir siendo priista. ¿Cuál, dios mío, cuál?