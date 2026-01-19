Lo que necesitas saber: Y justo al hacerse este intercambio de cartas entre el PM de Noruega y Trump, la Fundación Nobel aclara que, ni siquiera simbólicamente, se acepta compartir el Nobel de la Paz.

Seguro detrás de su interés en Groenlandia y demás territorios hay otras cuestiones, pero Donald Trump es un niñote y también hay razones infantiles con las que justifica futuras intervenciones, invasiones, etcétera.

Por ejemplo, en el caso del territorio semi-independiente danés, ya aceptó que anda herido porque no le dieron el Nobel de la Paz.

Donald Trump, MAGA / Foto: @WhiteHouse

Trump dice que, ahora, va a pensar mejor en lo que más le conviene a EEUU

En insólita carta que pidió hacer llegar al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, el presidente de Estados Unidos acepta que su agresiva avanzada hacia Groenlandia se da porque, ya que no recibió el Nobel de la Paz, entonces ya no siente “la obligación de pensar únicamente en la paz”. Tal y como lo leen…

“Aunque siempre será predominante [la paz], ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América”, señala Trump en la carta cuyo contenido fue compartido por el periodista de la PBS, Nick Schiffrin… y claro que necesitó ser autentificada: y sí, es real. Así lo señala el periódico noruego VG, quien consultó directamente con el primer ministro Støre.

Jonas Gahr Støre, PM de Noruega / Foto: @jonasgahrstore

Si bien las primeras líneas de la carta dan para pensar que así es como se moverá ahora Trump en cuanto pleito tenga enfrente (de hecho, así ha sido), en este caso se refiere muy en particular al asunto con Groenlandia, territorio en el que asegura que tiene más derecho que Dinamarca.

“Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia ni de China, y, de todos modos, ¿por qué tienen un “derecho de propiedad”? (…) He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos”.

Primer ministro de Noruega le aclaró a Trump cómo se otorga el Nobel de la Paz

Esta sombría carta de Trump al primer ministro de Noruega se da a conocer en el fin de semana en el que países europeos movilizaron tropas a Groenlandia… pero rápido las regresaron a casa (al menos así lo hizo Alemania), luego que el presidente de Estados Unidos amenazara con imposición de más aranceles.

“El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control total y completo de Groenlandia”, finaliza Trump su carta al ministro noruego que, según éste, fue en respuesta a un breve mensaje que primero se le envió al presidente de Estados Unidos.

Støre comentó a VG que le explicó a Trump algo bien sabido: que el premio Nobel de la Paz lo otorga un comité independiente, a pesar de que lo conforman personajes elegidos por el parlamento de su país. Es una decisión independientes del gobierno del país…

Fundación Nobel rechaza que Nobel de la Paz pueda compartirse… ni siquiera simbólicamente

A pesar de que la Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado le cedió su galardón, el malestar de Trump puede seguir ya que, tras la acción de la opositora venezolana, la Fundación Nobel aclaró que, ni siquiera simbólicamente, el premio puede transmitirse ni distribuirse.

La aclaración de la Fundación Nobel se tuvo que dar debido a las muy sonadas críticas en contra de Machado y, para empezar, de la organización del Nobel a quien ahora varios señalan de haber devaluado y restado credibilidad al galardón.

“Una de las misiones principales de la Fundación Nobel es salvaguardar la dignidad de los Premios Nobel y su administración”, explicó la fundación en su mensaje aclaratorio, aceptando que el caso de María Corina Machado – Donald Trump le dio un poco “en la torre” al Nobel de la Paz.